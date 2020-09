El 27 de agosto, la Junta Nacional de Justicia eligió al politólogo Piero Corvetto como jefe de la ONPE. En esta entrevista con Gestión, el funcionario se pronuncia sobre la fiscalización a las finanzas de partidos y la investigación al Partido Podemos Perú.

Durante la campaña electoral, los partidos entregaban hasta tres reportes sobre sus finanzas a la ONPE. Ahora según la ley solo uno después de la campaña. Y si se aprueba el dictamen de la Comisión de Constitución, habrá un solo reporte ¿Qué propone la ONPE?

En las buenas prácticas de transparencia respecto al financiamiento público y privado, en general de las campañas electorales, lo que se recomienda en la presentación de informes frecuentes a lo largo de la campaña que permita que el ciudadano pueda contar con información periódica respecto del avance de la inversión que vienen realizando. Y que esto contribuya a que los ciudadanos puedan tener mayor información y tener mayores elementos para que tomar una decisión respecto a los candidatos por los que van a votar. También esto permite hacer un seguimiento y brindar transparencia sobre el origen de los recursos de las campañas electorales. En la ONPE buscamos que desde la legislación electoral, los partidos presenten informes periódicos y completos que permitan esta veeduría ciudadana, y permitan un voto informado y más preciso respecto del tema de las finanzas partidarias.

¿Está de acuerdo con que las empresas aporten a las campañas?

Ese es un tema que se debate mucho. Hay legislaciones que optan por financiamiento exclusivamente público, otras por un financiamiento mixto, otros por privados. Creo que el tema fundamental desde la ONPE, es la preocupación es que se generen mecanismos que permitan una veeduría ciudadana y mayor transparencia de los fondos. Ahora el tema de fondos y si las empresas pueden aportar o no, va más con decisiones políticas que del ente que fiscaliza las finanzas partidarias.

¿Pero cuál es su posición personal?

Bueno, no quisiera entrar en el debate, porque es un tema más que todo político. Nuestro interés es la transparencia en la declaración y publicación periódica de los informes de los partidos políticos.

¿Qué van a hacer para poder fiscalizar los aportes y fondos que recibirán los partidos en medio de la pandemia? Por ejemplo, si se realizan cócteles o rifas.

Nosotros cumplimos de manera estricta con esta norma. Nosotros vamos a trabajar respecto a informes posteriores a las campañas. No existe en este momento la manera de poder trabajar en informe periódico sino solo respecto a informes finales. Nuestra labor se encuentra acotada a ello. Por eso exigimos al Congreso una modificación legal que otorgue a los partidos la obligación de presentar informes periódicos y fortalezcan la democracia a través de la veeduría ciudadana para fiscalizar los ingresos de los partidos.

Hay un proyecto de ley que plantea eliminar las multas para aquellos que no voten en la elección ¿el voto debería ser facultativo?

Es un debate filosófico. Nosotros haremos las elecciones para 25 millones de peruanos. Hay posiciones a favor del voto obligatorio o facultativo dependiendo del debate. Nosotros vamos hacer esta elección y confiamos que en la campaña de sensibilización los ciudadanos acudan a votar de manera masiva.

Usted se reunió con la ministra de Justicia, Ana Neyra, analiza su propuesta de otorgar un bono de S/120 a los miembros de mesa, ¿llegaron a un acuerdo?

Nosotros hemos recibido el compromiso por parte de la ministra de Justicia de analizar la viabilidad jurídica para poder otorgar este bono. Desde el Parlamento también me han comunicado que se han elaborado y presentado iniciativas en esa misma idea. Estamos convencidos que todos los actores políticos tanto Ejecutivo como Legislativo se encuentran comprometidos con el éxito de la jornada electoral y eso va permitir que se nos brinde los recursos que por esta elección extraordinaria requerimos para realizar las elecciones.

Según un aspirante a colaborador eficaz, José Luis Cavassa gestionó favores para inscribir partido Podemos Perú ¿Qué ha encontrado usted al asumir el cargo?

Ese caso está judicializado. Nosotros confiamos en que el Poder Judicial hará su labor de manera autónoma. En este instante estamos abocados en hacer las mejores elecciones hacia el bicentenario.

¿No hay un ningún informe previo con responsabilidades en la ONPE sobre las presuntas firmas falsas que presentó Podemos Perú para inscribirse?

Hasta donde tengo entendido, eso se encuentra en manos del Poder Judicial. Somos respetuosos de las instancias. Ten en consideración que nuestro compromiso es tener una gestión integra, abierta a los medios y transparente. Si se han producido hechos cuestionados en la administración anterior, estos no se van a repetir. Usted tiene mi palabra.

Si se encontrasen más involucrados que aún están operando en la ONPE, ¿los separará?

Hasta donde estoy informado, no existe ningún caso pendiente de solución en ONPE, todo está en manos del Poder Judicial, pero en caso no sea así, no dude que aplicaremos los reglamentos internos.