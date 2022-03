El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional impuso 30 meses de impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, así como a Alfonso Grados Carraro, Carlos Portocarrero Mendoza, José Labán Ghiorzo y Carlos Prialé Marquina.

Asimismo, dictó 30 meses de comparecencia con restricciones contra el exmandatario y todos los ya mencionados, además de Giovanna Violeta López y Manuel Ramos Guillén.

Todos ellos son investigados por el delito de lavado de activos y otros, por las supuestas irregularidades en aportes a la campaña del desaparecido partido político Peruanos por el Kambio (PPK) en 2016.

Como se recuerda, la indagación se inició luego que en diciembre del 2018, cinco ciudadanos que aparecen como aportantes de Peruanos por el Kambio en la campaña presidencial del 2016 negaron haber entregado colaboración económica alguna. Dichas contribuciones suman un total de S/ 161.647.

En tanto, un aspirante a colaborador eficaz en el llamado caso del “Club de la Construcción”, reveló al fiscal Germán Juárez que una empresa integrante de este grupo, que se adjudicaba obras a cambio de sobornos, aportó US$ 100.000 a la campaña de Kuczynski y que el testigo de este aporte fue el expresidente Martín Vizcarra.

“Después de la primera vuelta de la campaña electoral 2016, el señor Marcos Prialé Marquina, director de personeros del partido político Peruanos por el Kambio, llamó a Rodolfo Prialé de la Peña pidiéndole que hablará con alguna de las empresas del Club (de la Construcción) para que hicieran un aporte a la campaña de PPK”, dijo el aspirante a colaborador eficaz ante el fiscal.

Marcos Prialé Marquina fue personero de PPK el 2016 y Rodolfo Priale de la Peña es señalado por muchos testigos como el enlace entre los funcionarios públicos y las empresas miembros del “Club de la Construcción”.

“Logrando enterarme que para concretar dicho aporte hubo una reunión en la casa de Pedro Pablo Kuczynski en Choquehuanca en San Isidro, estando en dicha reunión el señor Martín Vizcarra como jefe de campaña, Kuczynski como presidente del partido y Alfonso Grados como secretario de economía“, agregó.

Los presuntos US$ 100,000 entregados no están registrados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sobre este caso, Grados aseguró que “no he participado en una reunión de ese tipo, mucho menos he recibido efectivo. Esa declaración involucrando al señor Martín Vizcarra, al señor Prialé en una reunión de ese tipo, lo descartó totalmente”.