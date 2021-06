El economista Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Perú Libre, señaló que no se siente aludido por las recientes declaraciones de Vladimir Cerrón, líder y fundador del partido al que se unió en segunda vuelta para apoyar al candidato presidencial Pedro Castillo.

“Yo no me siento aludido por los tuits del señor Cerrón, honestamente. En absoluto. Me parece que el tiene su punto de vista y si se refiere a otros invitados es su punto de vista. Hay que insistir en tender puentes y no es el momento de impulsar divisiones y fracturas de distinto tipo entre los peruanos. Es el momento de buscar la unidad”, afirmó a Exitosa.

Como se recuerda, hace un par de días, Cerrón Rojas, sentenciado por corrupción, aseguró, a través de sus redes sociales, que algunos invitados de Perú Libre en la segunda vuelta “no son conscientes del espacio que ocupan” y que “Perú Libre es el que ha ganado las elecciones”, en supuesta referencia a Francke y al excongresista Hernando Ceballos.

Sin embargo, Francke recalcó que en un eventual gobierno de Castillo la guía de gestión presidencial será el Plan Bicentenario que se diseñó en segunda vuelta como resultado de una coalición con otras fuerzas políticas de izquierda más moderadas. En ese sentido, sostuvo que el ideario de Perú Libre, que era el plan de gobierno inicial de Castillo en la primera vuelta, no se aplicaría.

“Estoy convencido de que Castillo [no va a retroceder al plan inicial] porque es un acuerdo de ambos, y no es que se haya hecho este Plan Bicentenario con la participación de Perú Libre y por eso se nos ha nombrado vocero a mí y a Ceballos como voceros para trasmitir el mensaje”, enfatizó.