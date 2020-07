El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, aseguró que el día que pida el voto de investidura al pleno del Congreso habrá espacio para las críticas hacia el Ejecutivo, y respondió a los legisladores que cuestionaron una falta de “autocrítica” en el mensaje a la Nación de Martín Vizcarra por Fiestas Patrias al señalar que no hay político que se “autoflagele”.

“La crítica constructiva y destructiva la escuchamos permanentemente. Naturalmente he tomado la debida nota de las críticas constructivas y, en ese sentido, no tengo ningún inconveniente en ampliar las explicaciones en el mensaje que daré (ante el Congreso) y ocurrirá un debate parlamentario [...] Eso ocurrirá. Ahora, no conozco un político que vaya a autoflagelarse como quieren algunos adversarios. Eso en política, no existe”, aseguró.

Pedro Cateriano respondió así ante la prensa cuando se le pidió un comentario sobre los cuestionamientos que hicieron legisladores de varias bancadas contra el mensaje por 28 de julio de Martín Vizcarra.

Sobre estas críticas, el primer ministro aseguró que atenderá los pedidos de mayores explicaciones sobre las medidas que anunció el presidente de la República ante el pleno, porque esa es la labor que le corresponde como titular del gabinete ministerial.

“(Martín Vizcarra) ha cumplido con lo establecido en la Constitución y, también de acuerdo al texto constitucional, el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso para exponer la política general de gobierno y las medidas que plantea [...] En ese objetivo estoy trabajando y el 3 de agosto concurriré. Naturalmente, daré una explicación más detallada en materia económica [...] Tendré que ser más específico en tanto eso me corresponde (como primer ministro)”, añadió.

Pedro Cateriano añadió que el Gobierno está realizando una convocatoria al diálogo para promover el “Pacto Perú”, anunciado por Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación, para lograr consensos mínimos y tener unas elecciones “neutrales, libres y democráticas”.

“Estamos en una situación excepcional nunca antes vista en nuestra historia parlamentaria, donde un Gobierno no tiene una representación al interior del Congreso. En ese sentido, yo tendré que redoblar esfuerzos para tender puentes y establecer mecanismos de coordinación mínima y preparar, como establece el Reglamento del Congreso, una agenda legislativa de aquí a fin de año”, manifestó.

Cateriano, junto al presidente Martín Vizcarra, participó en la ceremonia cívico militar que se realizó en el Cuartel General del Ejército este mediodía en honor a todos los héroes de las diversas instituciones que han luchado contra la pandemia de coronavirus (COVID-19).