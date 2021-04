La candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, pidió al Pedro Castillo de Perú Libre “garantías” de que “no agachará la cabeza” ante la Confiep como lo hizo -en su momento- Ollanta Humala.

“Yo no olvido la traición de Ollanta Humala, que igual al señor Castillo, muy envalentonado decía ‘nueva Constitución y nacionalización de los recursos’; y a la hora de la hora, ¿qué pasó?, se arrodilló ante la Confiep”, enfatizó en Radio Exitosa.

“ Yo quiero garantías también de que el señor Pedro Castillo no va agachar la cabeza ante la Confiep, como lo hizo Ollanta Humala. Y ahí vamos a estar para que se avance en una nueva Constitución”, sostuvo.

Dijo -asimismo- que ahora lo que toca es que el líder de Perú Libre es que aclare lo que “quiere exactamente para el país y hasta dónde está dispuesto a defender lo que plantea” ya que no le queda claro.

“Lo que toca es que el señor Pedro Castillo aclare qué cosa es lo que quiere exactamente para el país y hasta donde está dispuesto a defender lo que plantea. Creo que es la pregunta que nos estamos haciendo muchos peruanos. A mí, muy honestamente, no me queda claro”, mencionó.

“(Castillo) ha dicho que se tiene que aumentar el presupuesto para la educación en un 10% el PBI. ¡Excelente, yo estoy de acuerdo!, pero ¿de dónde va a sacar la plata si el señor no quiere hacer una reforma tributaria? Se le ha escuchado decir que hay que garantizar la seguridad jurídica de los más ricos en el país. La verdad, no entiendo, me desconcierta”, sostuvo.

En esa línea, no descartó iniciar un diálogo con el candidato de Perú Libre. Tampoco descartó escuchar otras propuestas.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos, pero en base a cosas muy concretas: la salud y la vida del pueblo, la vacunación universal y gratuita, oxígeno y reactivación de la economía con apoyo directo a las familias (…) y defensa de los derechos de todos ”, dijo.

Asimismo, aclaró que espera que el candidato de Perú Libre pueda esclarecer sus ofrecimientos, en cuánto al manejo de la pandemia, respeto de los derechos de mujeres y el compromiso de avanzar en una Asamblea Constituyente, para tomar una postura.

“Hay que poner cosas concretas sobre la mesa para ver si podemos avanzar, eventualmente, hacia algunos acuerdos. Siempre estaremos dispuestos a dialogar”, agregó.