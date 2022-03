Hoy es un día clave. El presidente Pedro Castillo tendrá que presentarse hoy desde las 3 p.m. en el Congreso para defenderse del pedido de vacancia por 20 hechos que cuestiona la oposición, como las imputaciones que derivan de la colaboración eficaz de Karelim López y las visitas secretas a la casa de Sarratea.

Ya el primer ministro, Aníbal Torres, advertía el fin de semana que en el supuesto caso de que Castillo sea vacado, “caemos todos” .

No obstante, ¿hay los votos necesarios para cesar al mandatario del cargo? Gestión hizo un sondeo con las nueve bancadas y ocho legisladores no agrupados. Hasta el momento, habría al menos 52 de los 87 votos que se necesitan para efectuar la destitución. Hay 24 votos menos si comparamos que la admisión de la moción de vacancia fue respaldada por 76 parlamentarios.

Los votos en verde de hoy provendrían de Fuerza Popular (24), Avanza País (10), Renovación Popular (9), APP (3 de 15), Acción Popular (5 de 15), más la adhesión de Carlos Anderson, legislador no agrupado. El resto de bancadas y siete congresistas no agrupados, entre los ex Podemos Perú y Partido Morado, se han mostrado en contra de vacar al presidente Pedro Castillo.

Fricciones

Todo indica que las divisiones y dudas entre las bancadas de Acción Popular y Alianza Para el Progreso podrían salvar al jefe de Estado. En diálogo con Gestión, el legislador Luis Aragón afirmó que todavía no hay una posición como bancada, pero él apoyará la vacancia si es que aparecen más pruebas de corrupción como videos o audios.

Admitió que es posible que solo cinco de sus colegas respalden la salida de Castillo, mientras que el resto vote en contra o se abstenga.

En tanto, la legisladora Karol Paredes fue más enfática. Dijo a Gestión que si hoy Castillo no la convence, votará en verde. Al igual que Aragón, adelantó que cada parlamentario votará de acuerdo a su conciencia y será respetado.

En APP, el vocero Eduardo Saluana manifestó a este diario que tampoco hay una decisión tomada sobre cómo votar hoy, pero él personalmente consideró que no es el momento para la vacancia

Agregó que APP respaldó la moción solo para que Castillo rinda cuentas ante el pleno como acto de control político, más no buscan crisis política e ingobernabilidad.

Estimó que solo tres de sus colegas apoyarían la vacancia como Roberto Chiabra, Gladys Echaíz y Heidy Juárez.

¿Hay los votos?

Desde Fuerza Popular reafirmaron su intención de apoyaran la destitución. “Tenemos muy claro como bancada de que vamos a apoyar la moción. Esperemos que las demás bancadas tengan esa convicción y terminemos con esta incertidumbre”, señaló a Gestión la legisladora Tania Ramírez.

En torno a las declaraciones de su compañero de curul Raúl Huamán, quien dijo que votaría en contra, manifestó que se sumará al voto en verde. En Renovación Popular, José Cueto refirió que “mañana (hoy) es la batalla final”. No aseguró que hayan los 87 votos.

OEA observará hoy el debate y votación

Crítica. El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, consideró que no sería necesaria la presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) hoy en el Congreso para observar el debate y la posterior votación de la moción de vacancia. A su juicio, es un hecho inusual, pues el Parlamento solo hace su tarea de control político y no se trata de una elección.