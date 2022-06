El presidente de la República, Pedro Castillo, dijo estar “satisfecho” luego de la diligencia en la cual respondió por unas cuatro horas ante la Fiscalía de la Nación, y evitó dar detalles de su testimonio ante la prensa al señalar que todo se encuentra en investigación.

“Estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo. Satisfecho y de acá en horas de la tarde tenemos una reunión para que autoridades, incluido el Fiscal de la Nación, vamos a ver cómo trabajamos en el marco de la reforma de justicia”, aseveró ante la prensa.

Pedro Castillo habló brevemente sin responder a las preguntas de los periodistas desde las afueras de Palacio de Gobierno, tras retornar de la diligencia que empezó a las 10 a.m. y se extendió hasta las 2 p.m. en el Ministerio Público.

“Todas las preguntas, no voy a dar mayor detalle porque está en un proceso de investigación”, se limitó a comentar cuando se le hicieron consultas sobre la investigación por presuntos actos de corrupción.

Castillo Terrones aseguró que seguirá contribuyendo con la justicia. “Hemos estado donde corresponde estar, en una situación por parte de la fiscalía durante cuatro horas en las que hemos dado todo el tiempo y predisposición para responder todas las preguntas”, garantizó el jefe de Estado.

Cabe precisar que, actualmente, se espera que el Poder Judicial se pronuncie sobre la tutela de derechos que ha presentado la defensa legal de Pedro Castillo para anular la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de abrir una investigación contra el jefe de Estado.

Luego el mandatario se pronunció en su cuenta de Twitter. Negó tener algún vínculo con actos irregulares o corrupción en su testimonio ante la Fiscalía de la Nación, en la que fue su primera presentación por las investigaciones que se han iniciado contra él y personajes de su entorno.

“Hoy me he ratificado ante la Fiscalía de la Nación que no tengo nada que ver con actos irregulares o de corrupción. Soy un hombre honesto y siempre defenderé mi inocencia y honor. Cumpliendo mi palabra, he venido para aclarar y colaborar con la justicia”, escribió en Twitter luego de concluir la diligencia en la sede del Ministerio Público.

“En aras de la transparencia, del respeto al pueblo peruano y amor a mi familia, siempre daré la cara y estaré a disposición del sistema de justicia para lo que sea necesario”, agregó.