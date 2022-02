Tras la reunión entre presidente de la República, Pedro Castillo, y Hernando de Soto, en ex candidato a la presidencia dijo que traer el tema de la nueva Constitución genera más incertidumbre.

“Le dije al presidente que muchos de los problemas del Perú de hoy se deben al temor de que una Constitución nueva cause incertidumbre en el país”, expresó en declaraciones a los periodistas.

“Redactar una nueva Constitución es como dar un cheque en blanco”, remarcó.

Dichas declaraciones las brindó, luego que el primer ministro Héctor Valer indicó en la víspera que hay camino para cambiar la Carta Magna que demandará no 2 o 3 años, sino al menos 4 años.

Gabinete bajo la sombra

De Soto dijo que Pedro Castillo ha negado que exista un “gabinete en la sombra”, tal como señalaron el exministro del Interior Avelino Guillén y el exsecretario general de Palacio de Gobierno Carlos Jaico.

Luego de sostener una reunión con el mandatario, el excandidato presidencial reiteró que mientras exista un proyecto de Asamblea Constituyente, la gente seguirá creyendo que existe “alguien en la sombra” promoviéndola.

“Él me dijo: ‘pues hágame un favor, aproveche que va a tener esta sesión con la prensa para decirle que niego que haya tal gabinete en la sombra’. Yo respondí: ‘mientras que exista un proyecto de (Asamblea) Constituyente que nadie defiende, se promueva como slogan: en cuatro años lo haremos, la gente va a creer que hay alguien en la sombra promoviendo una acción que no es democrática’”, expresó.

“Le dije: ‘presidente la mejor manera de negar de que exista un gabinete en la sombra es decir que no se va a hacer lo que el señor Cerrón ha propuesto desde el inicio, que es darle el monopolio de la Constitución del Perú, de todas las leyes, a un grupo pequeño de políticos’. Eso no es democrático, eso es más bien autocrático”, agregó.

De Soto también aclaró que en la reunión con Castillo Terrones no abordaron las recientes denuncias contra el jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, mucho menos de su equipo ministerial.

“No es un tema que hemos tratado, no hemos hablado del primer ministro nuevo ni hemos hablado de su gabinete. Soy un líder de la oposición y todavía quiero ver qué se proponen y la parte que más me preocupó, la Constituyente”, acotó.

Finalmente, el economista negó que el presidente Pedro Castillo le haya ofrecido ser asesor o algún cargo en el Gobierno. Reiteró que él pertenece a la oposición, razón por la cual algo así “no pasará”.

“No ha habido tal ofrecimiento (de ser asesor) y por supuesto yo me habría opuesto a eso (…) No aceptaría (ningún cargo en el Gobierno) porque soy oposición. Estoy absolutamente en contra de cómo se han tratado los conflictos mineros. Eso no pasará”, sentenció.

