El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, aseguró que, a diferencia de las iniciativas que plantea la candidata presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Verónika Mendoza, sus propuestas se han “gestado en las calles” y no con “gente desde un pupitre”.

Castillo afirmó que no tiene la intención de quitarle “votos a nadie” al ser consultado sobre la propuesta política de la exparlamentaria, pues consideró que sus planteamientos son distintos a los del resto de las fuerzas políticas del país. Por ello, remarcó que no necesita disfrazarse “de paisano” para dar a conocer sus ideas a la población.

“No hemos venido a quitarles votos a nadie, en primer lugar, que quede claro y lo otro es que no nos parecemos a nadie. Nuestras propuestas, el cambio de esta Constitución, las hemos gestado en las calles, defendiendo Conga, defendiendo a los maestros”, expresó en diálogo con RPP.

“No me importan las opiniones de gente que no conoce la realidad del país, de gente que agarra un tintero, una pluma y desde un pupitre cree que el Perú se diseña así, yo no necesito disfrazarme de paisano para llevarle una propuesta a mis hermanos, yo soy chacrero, soy rondero, soy agricultor y soy maestro a mucha honra”, señaló.

En esa línea, el candidato presidencial de Perú Libre dijo estar “totalmente avergonzado” del Estado peruano porque este ha demostrado “que le importa un pepino” la educación y la salud de los ciudadanos. Indicó que se debe reinstaurar “la disciplina” en el Gobierno usando el ejemplo de los ronderos.

“Veo que al Estado le importa un pepino la educación, veo a un Estado que le importa un pepino la salud, un comino la agricultura del pueblo peruano. Vengo no solamente de la cantera de los maestros sino de los ronderos”, manifestó.

“Hay que poner disciplina, hay que poner orden y hay que hacer una lucha de verdad, una lucha frontal contra la corrupción. Eso es lo que estamos planteándole al país”, añadió.

Finalmente, Castillo indicó que su primer acto de llegar al Gobierno será “desactivar el Tribunal Constitucional” debido a que “no han defendido los intereses de la población” y aseveró que convocará a un referéndum si gana los comicios para elaborar “una Constitución que respete al pueblo”.