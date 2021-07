El congresista electo de Perú Libre, Guido Bellido, cuestionó a la lideresa de Nuevo Perú, Verónika Mendoza, respecto a su posición sobre el suspendido gobernador regional de Junín Vladimir Cerrón y dijo que “ser aliado no significa que vas a condicionar”.

En declaraciones a Willax TV, señaló que poner condiciones en el apoyo brindado al mandatario electo sería “oportunismo”. También remarcó que Cerrón seguirá cumpliendo sus funciones dentro del partido que fundó.

“A Verónika no corresponde decir eso (que Vladimir Cerrón no debe estar en el Gobierno). Ser aliado no significa que le vas a condicionar. Además de eso, yo apoyo sin ninguna condición, o es que va a condición. Eso es oportunismo”, expresó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que algún miembro de Juntos por el Perú sea nombrado en el Gabinete Ministerial, el parlamentario electo manifestó que no se le puede cuestionar la decisión a Castillo Terrones.

No obstante, reiteró que si para estar en el gabinete “tengo que botar (a Cerrón), eso no es así”. “Lo que le estoy diciendo (a Verónika Mendoza es) un poquito de tranquilidad”, aseveró Bellido.

Como se recuerda, Verónika Mendoza se pronunció sobre una eventual participación de Vladimir Cerrón en la gestión de Pedro Castillo y dijo esperar que el presidente electo “cumpla con lo que ha ofrecido”.

“Ya lo anunció en reiteradas oportunidades el presidente electo. Una cosa es el partido y otra el gobierno, entre quienes debe haber un diálogo fluido, sostenido, como corresponde en democracia, pero quien toma las decisiones, quien conduce es el presidente electo Pedro Castillo”, manifestó.