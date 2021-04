El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, defendió al fundador de su partido político y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, quien fue sentenciado por delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, al señalar que estas condenas son “totalmente políticas”.

“(Vladimir Cerrón) ha sido condenado, no por corrupción, sino por la corrupción. Cuando alguien del pueblo surge a levantar su voz, ahí sí salimos a decirle corrupto, pero la gran corrupción hoy es constitucional en el país”, dijo esta mañana en declaraciones a RPP.

“[Pero Vladimir Cerrón ha sido sentenciado por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo] Es totalmente político. Es una persecución política”, añadió.

Pedro Castillo defendió al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón. (RPP)

Pedro Castillo dijo en varias oportunidades que el caso del exgobernador de Junín está “en investigación”, a pesar de que ha sido sentenciado en dos instancias por delitos debido a que benefició de manera directa a un consorcio empresarial para las obras de mejora al sistema de agua potable y alcantarillado en La Oroya.

“El pueblo respalda a una persona que es juzgada sin las pruebas correspondientes porque ha tenido que ver cuando una voz provinciana como dirigente encausa una posición política, ahí se le juzga y todos se le vienen encima. El caso de Cerrón está en un proceso de investigación”, aseguró.

Cabe recordar que Vladimir Cerrón fue parte de la plancha presidencial de Pedro Castillo como segundo vicepresidente, pero el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inhabilitó su candidatura por su sentencia vigente.

-Pedro Castillo sobre el Congreso y el TC-

Pedro Castillo aseguró que será respetuoso de la independencia de poderes al reiterar que su planteamiento es cambiar la Constitución Política del Perú vigente desde 1993 y, tras ello, cambiar la conformación del Tribunal Constitucional (TC).

“Vamos a plantear al Congreso de la República que es urgente instalar una Asamblea Nacional Constituyente. No creo que haya un Congreso nuevo que piense en el país que diga que no. [¿Qué hará si el Congreso le dice que no?] Si el Congreso dice que no, yo creo que habrá que hacer lo que dice el pueblo. Se tendrá que ver la forma”, comentó para luego señalar que una vía sería pedir que el Ejecutivo tenga facultades para legislar en esta materia.

“[¿Qué haría si el Congreso dice no?] Tendríamos que plantear y volver a tener que asumir las facultades presidenciales. [¿Que es disolver el Congreso otra vez?] Pero si el pueblo clama que haya una Constitución, una Asamblea Nacional Constituyente, y hay un Congreso que está fraccionando, viendo sus intereses políticos, económicos y de grupo, ¿cuál vale más, el interés personal o el país? ”, respondió.