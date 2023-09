Este jueves 14 de setiembre, Patricia Chirinos, congresista de Avanza País, informó que presentará una moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. Eso luego de que este no logró convencer durante su interpelación por las muertes militares cuando se enfrentaron contra narcoterroristas en el VRAEM.

LEA TAMBIÉN: Chirinos denuncia que hasta ocho personas la llamaron para evitar posible censura de Chávez

Patricia Chirinos señaló que el parlamentario mintió cuando expuso su presentación ante el Congreso; por ello, se impulsó esta medida. Además, indicó que algunas bancadas han mostrado apoyo hacia la moción de censura.

“Es un responsable político de las muertes en el VRAEM. No podemos dejar pasar estas muertes por agua tibia. El señor Chávez Cresta no ha dado la cara, no quiso dar la cara hace algunos meses con nuestros fallecidos militares ahogados en Ilave, Puno”, expresó.

“Nosotros hemos tenido prácticamente que traerlo de las orejas al Congreso. Él ha mentido en su presentación en varias oportunidades”, agregó.

De otro lado, Patricia Chirinos negó que tenga algún interés de formar parte del gabinete de Alberto Otárola al impulsar la salida del ministro de Defensa.

“El que entra al Ejecutivo se quema y yo quiero seguir fresquita caminando por la vida y fiscalizando”, expresó.