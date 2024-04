Patricia Benavides manifestó que espera volver pronto como fiscal de la Nación, cargo del que fue suspendida por las investigaciones en su contra por presuntamente liderar una organización criminal al interior del Ministerio Público.

“De todas maneras (voy a regresar como fiscal de la Nación). Siempre he estado lista. Tengo casi 29 años de fiscal, una carrera intachable, jamás he tenido denuncias, quejas, y espero regresar pronto al Ministerio Público”, señaló Benavides en Panorama.

“Como lo he dicho en la Junta (Nacional de Justicia), yo no soy peón de nadie, y ellos quieren impedir mi regreso a la Fiscalía, quienes estaban acostumbrados a controlar el Ministerio Público. Ellos saben a quiénes me estoy refiriendo”, agregó la exfiscal de la Nación.

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, dice que operación fue un "sicosocial" para forzar su destitución. (Foto: @JorgeDCG)

Sobre los cuestionamientos por la compra de computadoras en el Ministerio Público, Patricia Benavides indicó que estas adquisiciones se hicieron de acuerdo a ley. Además, negó que su exasesor Jaime Villanueva le haya entregado 30 mil soles, tal como confesó ante las autoridades.