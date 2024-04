Más detalles van saliendo en torno a las investigaciones contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Ahora, un nuevo testimonio cuenta cómo es que un agente de la Diviac alertaba a la exfuncionaria de todos los movimientos que se iban a realizar en torno a las diligencias en su contra.

De acuerdo al informe periodístico de Cuarto Poder, se trata del capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jorge Rodríguez Menacho, quien es experto en el manejo del sistema Celebrite de extracción de contenido de celulares.

Horas antes de la operación Valkiria I, este oficial PNP, ya había alertado a Patricia Benavides y su equipo que iban a ser allanados y que Jaime Villanueva sería detenido.

“Una noche antes de la detención de Jaime Villanueva, es decir el 26 de noviembre de 2023, aproximadamente entre las 10 u 11 de la noche, me llamó el abogado José Luis Castillo Alva y me dijo que el capitán Rodríguez Menacho le había informado que se iba a realizar un allanamiento y detención contra Jaime Villanueva ; y me pidió que le avise de este operativo”, expresó.

“Jaime Villanueva me dijo que ya tenía conocimiento del operativo, pero que no sabía si solo era allanamiento o también detención. Le dije que lo que me habían dicho, es que era allanamiento y detención”, agregó.

Miguel Girao y Marita Barreto

Según las declaraciones de este testigo protegido, otro exasesor que estuvo pendiente de los movimientos de la Diviac era Miguel Girao.

“Esa noche me llamó en repetidas ocasiones Miguel Girao. Para preguntarme qué sabía del operativo, pero ya no tenía más información. En alguna de esas llamadas también me dijo que enviarían a Jaime Villanueva a internarse en una clínica para así evitar su detención y que estaría utilizando solo el celular del papá de Villanueva”, expresó.

Además de este testimonio, el testigo contó cómo es que en ese momento se maquinó la salida de la fiscal Marita Barreto.

“(Girao) me mandó por el aplicativo Signal la resolución que cesaba a la Dra. Marita Barreto del cargo de Fiscal Coordinadora de Eficcop y me pidió que lo envíe a la prensa, pero no lo hice”, dijo.

“También me comentó que estaban elaborando una resolución de cese de funciones de Jaime Villanueva para intentar desvincularse de él”, añadió.

