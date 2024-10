Miguel Ángel Jiménez Romero, apoderado y representante legal de la empresa venezolana “Inversiones DIMICA CA”, que ganó una licitación de obras de saneamiento en Pasco por más de S/ 471 millones, niega haber firmado documentos y tener vinculación con dicha empresa.

En el reportaje difundido por Panorama, Miguel Ángel Jiménez Romero reconoce su firma y DNI en los contratos, pero niega tener conocimiento de los contratos, e incluso señala que su identidad ha sido falsificada:

- ¿Está seguro de que nunca he recibido ningún incentivo económico por prestar su DNI?

- No, no, no.

- ¿Nunca ha prestado su DNI? ¿Nunca ha ido a firmar?

- No. Lo único que se me ha perdido es mi motito.

LEA TAMBIÉN: Credicorp obtiene autorización para que Tenpo sea banco en Chile

-¿Usted ha ido en septiembre a declarar que esta es su firma y que es representante?

- No.

¿Algún venezolano le ha pedido su DNI? Entonces, ¿lo han utilizado?

- Seguro, no sé…

- Alguna vez escuchó de Inversiones DIMICA?

- No, no.

- ¿Usted ha viajado alguna vez a Venezuela?

- Nunca. Nunca.

- ¿Usted ha ido a Pasco alguna vez?

- No. Nunca. Ni conozco.

La adjudicación de este proyecto ha sido destacada por la presidenta Dina Boluarte como un logro de su gestión. No obstante, esta denuncia ha provocado la crítica de los consejeros regionales de Pasco y solicitaron la intervención de la Contraloría.

Esta no es la primera licitación pública de “Inversiones DIMICA C.A.”. Anteriormente obtuvo la buena pro para la restauración del Hospital Referencial de Ferreñafe a través del consorcio “Señor Cautivo”.