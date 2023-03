Por más de una hora y media el ministro de Educación, Óscar Becerra, respondió a las más de 40 preguntas contenidas en el pliego interpelatorio que se presentó en su contra, a fin de qué de explicaciones por las frases agraviantes que tuvo contra las mujeres aimaras que protestaron en Lima contra el Gobierno de Dina Boluarte, así como otros temas de su gestión.

Al respecto, Becerra reiteró que en sus declaraciones jamás se refirió a las mujeres aimaras, pese a que en el Parlamento difundieron videos en los que evidencia que sí las nombró en sus expresiones.

“Quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aimaras. Mis expresiones tenían por objetivo manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas; y la indignación que me produjo verlos expuestos al peligro”, sostuvo tras reiterar su más profundo respeto por las mujeres y, en especial, por las madres peruanas.

Respecto a sus expresiones en las que deja entrever que las mujeres aimaras estarían alquilando a menores de edad para asistir a las protestas, aseguró que dichas declaraciones fueron dadas en términos en general y no se refería a un caso en específico.

“Mi expresión fue dicha de manera general y no específica. En mi indignación por lo visto en las protestas, recordé los casos de menores usados para la mendicidad y le abandono de niños y niñas en las calles, lo cual no debiera repetirse”, acotó.

En ese sentido, el titular del Minedu aseveró que sus expresiones nunca buscaron hacer comparaciones entre las mujeres aimaras y los animales de manera denigrante, sino que buscaban hacer énfasis en su preocupación por el bienestar de los niños y niñas.

Al ser consultado sobre cómo calificaría el accionar de la Policía en contra de este grupo de mujeres, este evitó pronunciarse. “Respecto a la actuación de la Policía, no me corresponde una opinión por no ser el sector a mi cargo”, manifestó.

Consultorías y Sunedu

En otro momento, Becerra dijo que, a la fecha, el Minedu ha distribuido el 100% de los materiales disponibles en stock, cuya entrega estaba programada para este mes.

“Un total de 1.3 millones de estudiantes de primaria y secundaria de los pueblos originarios que reciben EIB tendrán acceso a 1.6 millones de materiales educativos, en 42 lenguas originarias y en castellano”, apuntó.

Agregó que la Sunedu ha reportado la ejecución de 14 medidas de separación definitiva de personal con condena por delitos de terrorismo y apología del terrorismo entre el 2020 y el 2023.

Sin embargo, evitó responder sobre las gestiones de los exsuperintendentes de la entidad y de si existe un plan de cumplimiento para las condiciones básicas de calidad.

Finalmente, Becerra recalcó que, gracias a la información del portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se ha consolidado la información hasta el 8 de marzo pasado y se ha identificado que, entre los años 2012 al 2023, el Minedu ha devengado un total de S/728 millones por servicios de consultorías por personas jurídicas y naturales.

