El próximo viernes 19 de marzo vence el plazo que tienen los partidos y candidatos que participan en las elecciones generales para presentar ante la ONPE su primer informe sobre ingresos, gastos y aportes de la campaña electoral.

Hasta el mes pasado, se supo que menos del 20% de candidatos, de los cerca de 3,000 en carrera, ya había designado a sus responsables de campaña, quienes serían los encargados de presentar esta documentación.

Al respecto, la jefa de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, Margarita Díaz Picasso, señaló a Gestión que su institución inició desde hace dos semanas las capacitaciones respectivas a los partidos sobre los nuevos formatos de presentación de estos documentos.

“En la ONPE hemos mejorado nuestros sistemas de control interno y capacitamos a los partidos respecto a los nuevos formatos que estamos utilizando y que se descargan en nuestra página web. Nosotros estamos haciendo también una asistencia técnica directa a partir del trabajo de nuestros auditores”, indicó.

La funcionaria recalcó que los formatos se podrán llenar a través de la página web; sin embargo, dijo que los candidatos deberán imprimirlos y entregarlos a través de la mesa de partes de la institución.

“Todavía no estamos haciendo una rendición (de cuentas) online, pero esperamos muy pronto que todo este proceso se vuelva virtual, en el marco del proceso de modernización en el que nos encontramos”, acotó.

Díaz precisó que una vez cumplido el plazo (19 de marzo), a los pocos días se publicará en la página web de la ONPE una lista con los nombres de los partidos y candidatos que cumplieron con presentar la información.

Informes para junio

Al ser consultada por el tiempo que demorará la ONPE en procesar toda la documentación presentada por los candidatos y partidos, Díaz Picasso dijo que los informes de verificación y control, a lo mucho, estarían publicándose en tres meses.

“Nosotros estimamos que los informes de verificación y control de esta primera entrega saldrán en tres meses, como máximo. Obviamente vamos a tratar de que la fecha de publicación de estos documentos sea mucho más cercano marzo, pero si por algún motivo no se pudiese, estimamos que en la segunda semana de junio deberían estar listos”, aseveró.

El mismo tiempo (tres meses) se empleará en el procesamiento de la documentación e información que presenten los partidos y candidatos en el segundo reporte, que deberá ser presentado hasta quince días después de finalizado el proceso electoral.

Díaz recalcó que la documentación presentada por los postulantes y agrupaciones, así como los respectivos informes de control, serán de conocimiento público. “Todo será colgado en nuestra página web. Solamente hay una restricción cuando hay un tipo de dato sensible, según se ha establecido en la norma, pero por lo demás nosotros pondremos a disipación de la ciudadanía la rendición de cuentas y nuestros propios informes”, acotó.

El proceso de revisión de la información financiera de los candidatos, a cargo de la ONPE, podría demorar tres meses. (Foto: GEC)

Declaración con sustento

En otro momento, Díaz Picasso resaltó que con los nuevos formatos que está presentando la ONPE se podrá realizar un mejor cruce de información.

“Nosotros lo que hacemos es revisar toda la documentación sustentatoria tanto de los ingresos como de los gastos, y en esos formatos se está detallando más la información. Obviamente hay algunos datos sensibles (de los candidatos) que obviamente lo vamos a manejar de forma interna, como los DNI, pero tiene que haber una información absoluta”, señaló.

En ese sentido, recordó que los candidatos y partidos están obligados a identificar al 100% de los aportantes de sus actividades proselitistas, por lo que dijo que serán exigentes al momento de pedir la documentación respectiva.

“En los casos, por ejemplo, de compra o alquiler de algún equipo, o lo que fuera, tiene que haber el sustento documental correspondiente, la factura o boleta. Tiene que haber una trazabilidad documental, no existe el aporte de ‘boca a boca’, todo tiene que estar comprobado”, enfatizó.

Respecto a aquellos aportes cuyos montos no sean tan altos, la funcionaria recalcó que existen los recibos para las donaciones menores al 25% de la UIT (S/4,300), por lo que insistió en la necesidad de que cada “sol” o dólar” debe ser reportado.

De igual forma, dijo que en caso el candidato o partido se haya prestado o alquilado un bien inmueble para la campaña, tiene que presentar el acuerdo, pese a que no haya dinero de por medio.

“Lo que más nos importa es la trazabilidad documental. La declaración (del candidato) no va sola, sino siempre con un sustento. Si no hay un sustento, en nuestro informe haremos un reporte de inconsistencia y por supuesto que pedimos la aclaración correspondiente. Si no hubiera la aclaración, ameritaría abrir un proceso de sancionador, y si advertimos que podría haber algún tipo de presunción delictiva, tenemos que correr traslado a la procuraduría”, advirtió Díaz Picasso.