La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de su Oficina Regional de Coordinación (ORC) Cajamarca, ejecuta hoy las elecciones internas de tres organizaciones políticas para seleccionar sus candidatos a las Elecciones Municipales Complementarias 2024 en los distritos cajamarquinos de Pion (Chota) y Ninabamba (Santa Cruz).

Para estos comicios están convocados un total de 3,915 afiliados, pertenecientes a las agrupaciones Perú Libre (PL), Alianza para el Progreso (APP) y el Frente Regional de Cajamarca.

Para todos ellos se habilitarán 13 mesas de sufragio distribuidas en los distritos cajamarquinos de Chota (3), Llama (1), Pion (1) y Querocoto (2), todos en la provincia de Chota, así como en los distritos de Santa Cruz (2), Catache (2) y Ninabamba (2), pertenecientes a la provincia de Santa Cruz.

Los afiliados de dichas agrupaciones utilizarán la votación convencional para elegir sus candidatos o sus delegados, según sea el caso, razón por la cual su participación resulta importante para fortalecer la democracia interna en sus agrupaciones partidarias.

PL elegirá sus candidatos con la modalidad de elección interna directa; es decir, el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus 334 afiliados. Ellos deberán colocar en el recuadro de la cédula de sufragio el número de la lista de su preferencia, teniendo en cuenta de escribirlo de manera legible, según indica la cartilla del elector preparada por la ONPE.

A su vez, APP y el Frente Regional de Cajamarca, que optaron la modalidad de elección interna indirecta, elegirán sus respectivos delegados con el voto universal, libre, voluntario, igual, directo y secreto de sus 2,407 y 1,174 afiliados, respectivamente. Los delegados que resulten electos volverán a las urnas el próximo domingo 14 de enero de 2024 para, finalmente, elegir a sus candidatos.

Para votar deberán colocar en el recuadro de la cédula, según sea el caso, el número del candidato a delegado o de la lista de delegados de su preferencia, teniendo el cuidado de escribirlo de manera legible.

El cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones fijó el 7 de enero de 2024 para las elecciones internas de afiliados y el 14 de enero de 2024 para las elecciones internas de delegados.

¿Por qué se realizan elecciones complementarias en Cajamarca?

En las elecciones municipales complementarias 2023 los ciudadanos de los distritos cajamarquinos de Pion y Ninabamba no pudieron elegir sus autoridades municipales. Esto ocurrió en Pion porque los comicios fueron anulados al no haber acudido a votar más del 50 % de los electores. En el caso de Ninabamba, las elecciones no se llevaron a cabo porque no se presentaron candidaturas.

Por este motivo, a los ciudadanos de ambos distritos se les ha convocado a participar en nuevas elecciones municipales complementarias que se realizarán el 26 de mayo de 2024 con la finalidad de elegir a los alcaldes y regidores municipales que gobernarán hasta finales de 2026.

Por este motivo, previamente, los partidos políticos y los movimientos regionales deberán elegir a sus candidatos en elecciones internas que se realizan este 7 de enero de 2024.

