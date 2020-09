El excongresista y dirigente del Partido Nacionalista, Santiago Gastañadui, indicó que el expresidente Ollanta Humala aún no decide si tentará nuevamente llegar al sillón de Pizarro en 2021.

En diálogo con Gestión, afirmó que las bases de la organización política le han solicitado al exmandatario postular a la presidencia, pero él todavía lo está evaluando.

Además, reveló que hay 200 precandidatos que vienen siendo evaluados por el partido. Entre ellos resaltan Martín Rivas, Agustín Molina, Alberto Otárola, Fredy Otárola, Hugo Carrillo y él mismo.

Asimismo, adelantó que la intención del partido es ir solos a los comicios y no en alianzas electorales. Sin embargo, dijo que vienen dialogando con distintos movimientos regionales.

En otro momento, negó que la exprimera dama Nadine Heredia -quien hoy cumple prisión domiciliaria por caso Gasoducto- vaya a postular a un cargo público en 2021.

El fantasma del juicio

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron acusados por el fiscal Germán Juárez Atoche por los presuntos delitos de lavado de activos en modalidad de organización criminal, por supuestamente haber recibido dinero de Venezuela y Odebrecht en las campaña de 2006 y 2011.

Hoy el caso está en control de acusación a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho. Se espera que el juicio contra la expareja presidencial inicie a fin de año.

Para Gastañadui, esto no impediría a que Humala y él postulen debido a que son solo investigados por casi siete años.

“Es una norma en la política, que todo aquel que participa en ella, termina en un juicio. No hay político que no tengan juicios. Hasta los más ‘pintaditos’ y aparecen en los primeros lugares tienen juicios o investigaciones. Peor si has sido autoridad como el presidente Humala", declaró.

En efecto, la ley aprobada en el Parlamento, y que será aplicada en los comicios de 2021, impide a que los sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos públicos. El exjefe de Estado, su esposa y Santiago Gastañadui aún no son condenados.