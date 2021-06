La Asociación de Oficiales Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas (Adogen Perú) acusó al Ministerio de Defensa (Mindef) de haber emitido inexactitudes y “lamentablemente” amenazas en el comunicado del Mindef en relación al Pronunciamiento de los Ex Altos Mandos de las Fuerzas Armadas.

El último lunes 14, a través de un documento, 23 generales en retiro del Ejército, 22 vicealmirantes en retiro de la Marina y 18 tenientes generales en retiro de la Fuerza Aérea instaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a cumplir “de manera confiable y transparente su mandato constitucional”.

Señalaron que en caso la entidad electoral a cargo del magistrado Jorge Salas Arenas no realice dicha función se “deslegitimizaría” su “accionar” y “tendrán que asumir las consecuencias de ello”.

En respuesta, ese mismo lunes, el Mindef indicó en un comunicado suscrito por su titular Nuria Esparch, que dicha declaración “no representa a las Fuerzas Armadas (FFAA)” y “tomará las acciones legales que correspondan” por la utilización de los emblemas del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en el citado pronunciamiento de los altos oficiales en situación de retiro.

Adogen Perú, que también está integrada por ex ministros, ex jefes del Comando Conjunto y ex comandantes generales de las FFAA en situación militar de retiro, respondió a Esparch señalando que la afirmación de que dichos oficiales en situación de retiro hubiesen hecho “uso político de las FFAA”, no es verdad y la rechazan totalmente.

Señaló que los ex altos mandos de las FFAA “en uso de sus derechos ciudadanos, preocupados por la difícil y grave situación política del país, emiten el pronunciamiento en mención, a título personal, por tanto, ‘la afirmación de que hubiesen hecho ‘uso político de las FFAA’, no es verdad y la rechazamos totalmente”.

Adogen Perú agrega que el comunicado del Mindef, señala “inexacta y erradamente” que los ex altos mandos de las FFAA, habrían “utilizado indebidamente los emblemas de las Instituciones Armadas”, transgrediendo lo dispuesto en la RM No. 0200-2021, que en su párrafo sétimo se refiere a: alteración de la veracidad de la identificación del autor o responsable del mensaje o actividad, pudiendo comprometer y perjudicar la labor de las FFAA.

En respuesta, Adogen Perú dice que los generales y almirantes ex comandantes generales de las FFAA, en su pronunciamiento no alteran ninguna verdad, están plenamente identificados y su mensaje es de ciudadanos que no comprometen ni perjudican de forma alguna la labor de las FFAA y el uso de los emblemas les es consustancial a su esencia reconocida en la Ley de Servicio Militar como Oficiales Generales y Almirantes en Situación de Retiro.

“Para la ciudadanía queda claro el rol de los ex comandantes generales y su calidad de ciudadanos destacados al haber comandado en su momento, hasta el año 2020 las instituciones de las FFAA y desde luego, su preocupación de seguir velando por el bienestar de la patria, que hoy se encuentra bastante amenazado”, subraya.

“Lamentamos y rechazamos el comunicado de la ministra de Defensa y sobre todo la amenaza contra los señores ex altos mandos de las FFAA, con quienes nos solidarizamos plena y totalmente, por cuanto son oficiales generales y almirantes en situación de retiro y cuyos derechos ciudadanos le son garantizados por la Constitución Política del Perú y, en ningún caso, han actuado en representación de las FFAA, como pretende aludir el comunicado del Mindef”, agrega.

El comunicado lleva la firma del presidente del consejo directivo de Adogen Perú, el teniente general FAP, Wilson Urteaga Cabrera.