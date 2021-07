La congresista Norma Yarrow (Renovación Popular) aseguró que apoyará a la lista multipartidaria para la Mesa Directiva liderada por la congresista María del Carmen Alva (Acción Popular), a pesar de que su bancada presentó una lista encabezada por Jorge Montoya.

A través de su cuenta de Twitter, la legisladora consideró que es momento de “unirse” y reveló que la decisión de Renovación Popular de presentar una lista a la Mesa Directiva “no fue unánime”.

“Lamentablemente, la decisión tomada por el almirante Montoya no ha sido unánime, en lo personal considero que una mesa multipartidaria es realista y necesaria para lograr gobernabilidad y así encontrar un equilibrio de poderes. Primero es el país antes de los intereses personales”, escribió la exregidora de Lima.

“Ser simbólico ahorita no suma, ahorita necesitamos unión, una derecha sólida y no ceder ni un centímetro al comunismo [...] Se planteó la posibilidad de que Montoya asuma una vicepresidencia pero no quiso aceptar nada menos que la presidencia y en política se debe consensuar y buscar el bien común del país, lamento que no se haya podido llegar a un acuerdo por parte del almirante”, señaló.

(Captura: Twitter)

El congresista Jorge Montoya encabeza la segunda lista –integrada en su totalidad por legisladores de Renovación Popular- para la Mesa Directiva del Parlamento Nacional, correspondiente al periodo 2021-2022.

Según la relación presentada ante el oficial mayor del Congreso, Yon Pérez Paredes, la lista de Renovación Popular tiene como candidata a la primera vicepresidencia a María de los Milagros Jackeline Jáuregui Martínez De Aguayo, a Alejandro Muñante Barrios en la segunda y a Noelia Rossvith Herrera Medina en la tercera.