Nuevos cuestionamientos aparecen contra el partido de Ciudadanos por el Perú (CPP), ya que allegados a Nicanor Boluarte habrían realizado cobros de dinero a cambio de ofrecer cargos públicos. Todos ellos a nombre del hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte.

Alicia Baldeón contó a Cuarto Poder el modo en que Fanny Huamán y Pablo Tolentino, cuya verdadera identidad es Luis Valdez Igreda, la captaron para que, desde la ciudad de Nazca, reclute personas y entregue dinero a cambio de conseguir cargos en la Prefectura.

“Yo al señor lo conozco más de 15 años, pero con el nombre de Pablo Tolentino Sánchez y no como Luis Valdez Igreda que es su verdadera identidad. Con él hablé por primera vez el año pasado (2023), en el mes de mayo”, contó.

“Me hace una llamada donde me indica: señora Alicia, hay cargos para que puedan trabajar, cargos públicos. Yo le pregunté qué cargos y él me dice: las subprefecturas, porque estaba trabajando con Nicanor Boluarte”, agregó.

Nicanor Boluarte

Fanny Huamán

Según reveló Alicia Baldeón a Cuarto Poder, es que Fanny Huamán Huamán fue presentada como esposa de Nicanor Boluarte.

“Pablo Tolentino (Luis Valdez Igreda) me presentó a Fanny como la esposa del señor Nicanor Boluarte, incluso yo hablé con ella y le pedí si me puede ayudar a tener una audiencia con la presidenta Dina Boluarte y ella me responde que sí, que sí se dará la reunión”, sostuvo.

Pagos

Alicia Baldeón contó que estaban colocando personas de confianza en la subprefectura a cambio de dar S/ 8,000.

“Ya hemos cambiado todo el norte y Huánuco me dijeron. Estaban cobrando por ese cargo S/ 8 mil”, expresó.

Según relató Baldeón, fue en la tercera reunión que entregó la suma de S/ 7,500, pago que hizo con el fin de alcanzar el cargo de subprefecta en Nazca. Además, de este pago, les pedían que se inscriban en la agrupación política cercana por Nicanor Boluarte, Ciudadanos por el Perú.

Sin embargo, los problemas iniciaron cuando pasaba el tiempo, pero no se realizaban los pronunciamientos sobre los cargos.

“Yo le dije: Este es un engaña muchachos, nos han estafado, queremos nuestro dinero. Ella me responde que hablará con el doctor Nicanor Boluarte y el doctor Víctor, que es la mano derecha de Nicanor”, aseguró.

Pese a los reclamos, no se le entregó el dinero que brindó a estas personas.

LEA TAMBIÉN: Nicanor Boluarte niega participación en partido Ciudadanos por el Perú

No fue la única

De acuerdo a lo dicho por Baldeón, fueron varias personas que entregaron dinero a cambio de puestos de trabajos ofrecidos a nombre de Nicanor Boluarte.

“En total son S/ 17 mil, de todos. No voy a mencionar nombres por respeto”, puntualizó.

Falsa esposa de Boluarte

De acuerdo a las declaraciones de Baldeón, la última vez que Alicia habló por teléfono con Luis Valdez, éste le confesó que Fanny Huamán no es la esposa de Nicanor Boluarte, quien está legalmente casado con la señora Martha Reátegui.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.