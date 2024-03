El dominical Cuarto Poder reveló dónde queda uno de los centros de reuniones del partido político Ciudadanos por el Perú, el cual tiene como allegado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. En las imágenes se puede observar cómo los seguidores de esta agrupación llegan a un edificio en Lince para mantener dichas convocatorias.

Según se observa, el primero en llegar a esta locación es Alberto Moreno, dirigente del partido. También está Martín Carbajal, Secretario General Nacional de la agrupación. Pocos segundos después, se suma Víctor Torres Merino, otro amigo de Nicanor Boluarte que forma parte de esta campaña rumbo a las elecciones presidenciales 2026.

Al lugar también llega Melania Herrera Torres, quien ocupa el cargo de Secretaria Nacional de Comunicaciones, en escena aparece Úrsula Quispe Fernández, quien sería la Presidenta del partido ‘Ciudadanos Por el Perú’. De acuerdo a la información sostenida por el programa, en estas oficinas de Lince se estarían realizando las coordinaciones propias de esta agrupación.

Sin embargo, lo que llama la atención son las respuestas de Alberto Moreno, pues al ser consultado sobre la vinculación de este lugar con el partido CPP, él señala que no hay ninguna cercanía.

Por qué hay reuniones en este local, pregunta el reportero, a lo que Moreno responde “es que aún no cuentan con un lugar específico”.

“Nosotros no tenemos local, hay amigos que nos prestan sus instalaciones. No es el único que usamos para la realización de nuestras reuniones”, indicó a Cuarto Poder.

Según señala el informe periodístico, la visita a este lugar de Juan José Huacre Huari y Oswaldo Huacre Huari, llama a la atención, pues el último mencionado sería el “informante” de Nicanor Boluarte.

De acuerdo a las indagaciones del dominical, Oswaldo Huacre, se reunió con la comitiva huanuqueña en noviembre del 2023 en el centro de Lima. Fue él quien llevó los planillones de afiliación que necesitaba el movimiento para inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, Alberto Moreno, dirigente del partido CPP señala que no conoce a estas personas y asegura que no tienen ninguna relación con la organización.

“No hay ninguna vinculación, ni son dirigentes, ni son militantes, que yo sepa. No he tenido tiempo de llamar a todos los dirigentes, pero el secretario general, el compañero Martín Carbajal, me dice: yo no los conozco, no sé quiénes son”, aseguran.

¿Qué hay detrás de los hermanos Huacre?

Con relación a la información brindada por el programa se conoció que José Huacre Huari y Oswaldo Huacre Huari son de Apurímac y que mantienen una relación cercana con la presidenta y su hermano.

Además, se sabe que el actual alcalde del poblado de Anco Huallo es el abogado Miguel Huacre Méndez, hijo de Oswaldo y sobrino de Juan José.

Antes de ser autoridad, Miguel Huacre Méndez estuvo en varios grupos políticos, incluso en el 2018, se le ve en el club Apurímac departiendo con Dina Boluarte.

Relaciones con los hermanos Huacre

El 14 de julio del 2023, la oficina de prensa de Palacio de Gobierno informó a la ciudadanía sobre una cita entre la presidenta Boluarte con autoridades de todo el país, entre ellos Miguel Huacre Méndez. En la foto oficial del evento aparecen también Oswaldo Huacre y su hermano Juan José. Este último ingresó a Palacio de Gobierno como persona particular cuando se trataba de una reunión oficial con autoridades.

Ventas irregulares de Miguel Huacre Méndez

De acuerdo a información de Cuarto Poder en 2005, Miguel Huacre, de entonces 20 años, le vendió de manera fraudulenta computadoras e insumos de tecnología al ministerio de Educación. El hecho derivó en una sentencia por colusión agravada en su contra, fallo que desde el 2018 al día de hoy intenta anular.

Ante esto, y con el pasar del tiempo, presentó un recurso de apelación el cual relata: “Siendo que el delito imputado se cometió en el mes de marzo del año dos mil cinco y la sentencia se dictó el mes de setiembre del año dos mil dieciocho entre ambas fechas ya habían transcurrido trece años y seis meses, periodo superior al de once años y tres meses que es el plazo aplicable a mi caso concreto para la prescripción.”

Nicanor, asesor de Miguel Huacre

Actualmente, su caso se encuentra pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el dominical reveló que uno de sus asesores en este proceso fue Nicanor Boluarte.

Según constatan los recibos, el hermano de Dina Boluarte recibió S/ 6,000 concepto de asesoramiento legal en proceso penal y agravio constitucional el día 27 de abril de 2023. Hubo otro pago de S/ 5,000 – por similar concepto – el día 12 de julio de 2023; y otro por S/ 6,000 el día 4 de octubre de 2023. En total, S/ 16,000 pagados para dar asesoría jurídica a un sentenciado por colusión.

