La exprimera dama Nadine Heredia, condenada a 15 años de prisión, se presentó en horas de la mañana en la embajada de Brasil para solicitar asilo político, según informó la Cancillería. Su ingreso ocurrió pocas horas antes de conocerse la sentencia en su contra.

Como se sabe, el Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Nayko Coronado, condenó este martes a Ollanta Humala a 15 años de prisión efectiva, al hallarlo responsable del delito de lavado de activos. La misma suerte corrió su esposa, la exprimera dama, Nadine Heredia, por estos mismos hechos.

Como era de esperarse, la decisión de Nadine Heredia provocó una ola de reacciones, especialmente en el Congreso de la República.

La congresista Maricarmen Alva (Acción Popular) fue tajante al afirmar que, al haber sido condenada, Heredia no debería recibir asilo. “Pedir un asilo siempre es complicado. Veremos qué dirá el país, porque aquí Nadine Heredia también está sentenciada y debe cumplirla. No deberían darle asilo, no hay ningún perseguido político ”, señaló.

En la misma línea, Patricia Chirinos (Avanza País) calificó de “inaudito” el desarrollo de los últimos acontecimientos y subrayó que la ex primera dama debe acatar la ley. “ La señora Heredia no quiere respetar la ley y la ley dice que la señora debe ir presa. El Perú tiene que hacerse respetar por intermedio de la Cancillería y de la señora presidenta Boluarte ”, sostuvo.

Lady Camones (Alianza para el Progreso) también se mostró crítica. Consideró que el gobierno brasileño debe respetar las decisiones del sistema judicial peruano.

“Aparentemente ella ya tenía conocimiento de cuál iba a ser el resultado de la sentencia, es por eso que ha tomado la decisión de solicitar el asilo (...) Debería evaluarlo porque no es una conducta adecuada, se entiende que se ha seguido todo un proceso, se le ha respetado todos los derechos, su defensa ha sido escuchada, en ese sentido pienso que Brasil debería ser respetuoso de las decisiones de un poder del Estado, como es el Poder Judicial ”, indicó.

No obstante, algunas voces en el Congreso manifestaron una postura distinta. Sigrid Bazán (Nuevo Perú) defendió el derecho de Heredia a solicitar asilo, señalando que es un recurso legítimo.

“Fue una sorpresa ver que, siendo pareja, uno esté en la lectura de sentencia y la otra persona no, y se encuentre en la embajada de Brasil. (Nadine) está en su derecho, es algo que me parece correcto cuando se trata de enfrentar delitos que no ha cometido. Entiendo que el mecanismo de pedir asilo es parte del derecho de una persona ”, mencionó.

Desde la Bancada Socialista, Silvana Robles adoptó una postura más neutral. Si bien dijo no estar de acuerdo con evadir la justicia peruana, reconoció que el derecho internacional ampara la decisión de Heredia.