La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, aseguró este miércoles que las personas con obesidad, enfermedades prexistentes como diabetes o asma y mayores de 60 años no podrán retornar a laborar hasta el fin de la pandemia del coronavirus (Covid-19), puesto que se trata de población vulnerable.

Explicó que "pese a que pueda parecer muy restrictivo, el Gobierno no puede "bajar los estándares de protección porque lo que está en juego son las vidas".

“Dentro las limitaciones están comprendidos los mayores de 60 años, quienes tienen enfermedades preexistentes o tienen un nivel de obesidad también. Se ha aprobado y el ministro de Salud lo ha explicado, que el factor que puede llevar al desenlace fatal en estos casos se incrementa en un 30% cuando se trata de personas obesas”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Como Gobierno no podemos aprobar una norma de carácter general que en el caso de personas que tienen factores de riesgo las exponemos no solo a la enfermedad sino a la pérdida de la vida misma. Esta política pública busca el cuidado de la salud y la vida de las personas. No podemos bajar los estándares de protección porque lo que está en juego son las vidas”, señaló.

Cáceres indicó que respecto a los ministros de Estado que son mayores de 60 años y presentan comorbilidades que los hacen vulnerables al coronavirus “son casos en los que voluntariamente están sirviendo al país aún sabiendo que están expuestos al riesgo”.

“Hay un acto voluntario de servir al país aún sabiendo este tipo de limitaciones que los pueden afectar”, precisó.

Finalmente, la ministra indicó que las solicitudes de las empresas que se encuentra comprendidas en la fase 1 de reactivación económica “tendrán una respuesta rápida” por parte del Gobierno para que “empiecen a operar cuanto antes”.