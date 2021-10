La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, comentó que tenemos una Constitución como resultado de un golpe de Estado y es la que es un sector grueso de la derecha defiende.

“Cuando les hablas de una Asamblea Constituyente de caracter democrático dicen: no. (...) Una Asamblea Constituyente tiene que venir del consenso nacional y hay una recolección firme en todo el país para que se pueda dar una constituyente, tiene que llegar a 2.5 millones de firmas y se va a presentar a Reniec para su filtro”, señaló.

“Si me preguntas mi posición, yo lo saludo, me parece importante y vital. Estoy convencida que una Asamblea Constituyente es necesaria. Se ha dado en Chile y no ha significado que se cierre el Congreso, o que se vayan las inversiones o todos los cucos que nos ha querido sembrar la derecha”, sentenció.

Según Chávez, el poder constituyente es el origen de las cosas. “Los organismos de caracter autónomo que tiene la Constitución son poderes constituidos; 130 congresistas no podemos estar por encima de lo que manda el pueblo, porque este es el poder constituyente y a él nos debemos”, indicó.

“La Asamblea Constituyente es importante, es vital, y no se pone contra de las otras acciones que se tengan que hacer. No se puede pedir al presidente que salga a recolectar firmas, porque lo está haciendo la ciudadanía (...) Si es una prioridad de caracter nacional me parece que sí, y no tiene porqué impedir el trabajo que se venga haciendo con las carteras ministeriales y tampoco tiene que impedir el trabajo que se viene realizando desde el gobierno”, sostuvo en Exitosa.

En otro momento, la titular del MTPE dijo que el Gobierno están haciendo todos los esfuerzos para tender puentes de diálogo con todas las bancadas del Congreso pero sin dejar de lado el hecho que son un Gobierno de izquierda.

Esto, a pesar de que hay expresiones de parte de algunos parlamentarios que apuntan a una vacancia presidencial contra Pedro Castillo.

“Este 25 vamos a poder ver quiénes están a favor de la gobernabilidad y quiénes no. No falta nada. Vamos a poner muchas cartas sobre la mesa. Vamos ni 100 días de gestión, dos meses y algo de Gobierno y vienen sindicando que la agenda única que tienen es la vacancia. Nunca han aceptado los resultados, que vayamos a segunda vuelta, no aceptan este Gobierno del pueblo”, comentó en una entrevista a Exitosa.

“Escucho que hay ciertos sectores que quieren ministros a su medida, que sean de derecha. es un poco ilógico porque somos un Gobierno de izquierda. Entiendo que algunos nos darán el voto de confianza tomándose un par de clonazepam, quizá vaya a ser de esa forma, quizá pasemos a las justas, no lo sé”, añadió la ministra.

Chávez resaltó la decisión que tomó el Ejecutivo de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que aprobó por insistencia el Poder Legislativo y que restringe el uso de la cuestión de confianza, porque haber actuado de otra manera hubiera contribuido al ruido político.

“Nos pusimos en el lugar de qué hacemos, si presentamos la cuestión de confianza respecto a esto. En vez de disminuir el ruido, ponemos mucha más tensión. Tampoco es la idea que estemos en este tira y jale. Creo que es el carácter democrático, fuimos a votación y decidimos ir por esta vía. No tengo certezas pero soy demócrata y considero que estamos optando por el camino jurídico correcto y todos llevamos esta ramita de olivo y esperamos seguir tendiendo puentes”, manifestó.

Betssy Chávez: “Algunos nos darán la confianza tomando un par de clonazepam”. (Exitosa)