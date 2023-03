En Fuerza Popular hay molestia por la situación del congresista Luis Cordero Jon Tay tras conocerse que estaría vinculado con el presunto grupo de contrainteligencia que se habría formado en el Gobierno de Pedro Castillo.

De acuerdo a la hipótesis que maneja la Fiscalía, esta organización criminal, integrada por Jorge Ernesto Hernández Fernández, conocido con el alias ‘El español’ no solo habría querido atentar contra la vida de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el coronel PNP Harvey Colchado, y otras personas más, sino también habría intentado adquirir equipos en Panamá para interceptar comunicaciones de la oposición.

En la resolución judicial que ordenó la detención del “Español” se recogen dos declaraciones ofrecidas por un agente especial, identificado como “José Alberto Medina Silva”. El agente narró a la Fiscalía que “El Español” le comentó al oficial de la Marina en retiro, Carlos Daniel Barba Daza, que Cordero Jon Tay estaba interesado en asistir a una feria de equipos electrónicos en Panamá y que este asumiría sus gastos, como pasajes y estadía.

Según el testimonio del agente, Barba mostró su preocupación por la presencia de Jon Tay, debido a que pertenece a una bancada de oposición al gobierno de Castillo (Fuerza Popular); no obstante, “El Español” le dijo que no se preocupara porque dicho parlamentario “está apoyando bastante al Ejecutivo al interior de la Comisión de Inteligencia”.

Es más, las comunicaciones de WhatsApp de la primera vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, habrían sido intervenidas en una demostración de un programa de “chuponeo” en Panamá, en la que participaron Jon Tay, Barba y “El Español”.

“No aceptamos a traidores”

En diálogo con Canal N, Moyano mostró su fastidio por esta situación; sin embargo, recalcó que en su grupo parlamentario no habrá ningún tipo de blindaje para Cordero Jon Tay.

“El señor Cordero Jon Tay tiene que demostrar que no estuvo ahí. Si bien es cierto la presunción de la inocencia es constitucional, en este caso tiene que demostrar que efectivamente no estuvo ahí (Panamá), tiene harta explicación que dar (...) en nuestra bancada no hay lugar para traidores, así somos de duros”, advirtió.

La legisladora fujimorista recalcó que su colega de bancada tiene mucho que explicar, más aún tras haber dado su número telefónico para probar un programa de “chuponeo”, según el testimonio de un informante.

Moyano dijo sentirse preocupada por toda esta situación, ya que se habría creado una organización criminal para atentar contra la vida de la Fiscal de la Nación.

“Espero que la Fiscalía empiece a hacer la investigación a profundidad, aún cuando un miembro de mi bancada esté ahí porque vuelvo a repetir que, en mi bancada y partido, no hay lugar para traidores”, enfatizó.

En otro momento, la congresista se mostró a favor de la interpelación del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por la muerte de los seis soldados en Ilave (Puno).

“No es posible que haya medios (de comunicación) y que alguien diga que se murieron porque no sabían nada. No puede aceptarse. No podemos permitir que el ministro (de Defensa) no nos pueda explicar que haya pasado con sus seis soldados”, acotó.