El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, consideró que el proyecto de ley que se verá en el Congreso y que plantea la modificación a la ley de extinción de dominio es un retroceso en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

En declaraciones a la prensa, manifestó que esta propuesta desconoce la autonomía de extinción de dominio que es un proceso instaurado con una ley reciente, la cual permite que los bienes incautados en los procesos de corrupción, tráfico de drogas y delincuencia organizada, pasen en cautela por el Pronabi.

Sin embargo, el ministro Arana advirtió que con este nuevo proyecto se pretender tener un marco para que estos bienes se devuelvan.

“Llamar la atención de la ciudadanía y la opinión pública sobre un proyecto de ley que se ventila en el Congreso, es el Proyecto de Ley 3577 que plantea modificaciones a la ley de extensión de dominio y está previsto a ser debatido en el Congreso e implicaría un retroceso en la lucha contra la corrupción, la delincuencia y el crimen organizado”, indicó.

En otro momento, el titular de Justicia y Derechos Humanos rechazó las versiones periodísticas que acusan a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, sobre presuntos actos de corrupción.

“Desde el Gobierno rechazamos completamente (estas versiones), el principio de nosotros es combatir la corrupción, no somos el gobierno de (Pedro) Castillo, no estamos coludidos con la corrupción”, recalcó.

Agregó que si el señor Nicanor Boluarte concretó alguna reunión, él dará las explicaciones del caso, pero dijo estar convencido que saldrá a la luz la verdad.

“Somos enfáticos en decir que no hay algún caso de corrupción, no hubo acto de colaboración o ayuda, no existe conversación de por medio y ningún ministerio recibió un pedido del señor Boluarte para un favor personal”, subrayó.