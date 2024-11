El ministro de Energía y Minas (MINEM), Rómulo Mucho Mamani, se pronunció sobre la moción de censura que presentó la bancada de Fuerza Popular, luego de que este impulsara la Ley MAPE.

Rómulo Mucho aseguró que, en caso el Congreso apruebe la moción de censura en su contra, se despedirá de su cargo con la tranquilidad de haber conseguido “resultados”.

“Respetaremos la decisión del Congreso, es un juego democrático, pero si sucediera, yo me voy con la mente tranquila, porque tengo muchos resultados y muchos trabajos que he realizado”, indicó Mucho.

Asimismo, afirmó que bajo su gestión, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) ha recuperado el “rol rector de la sociedad y la confianza”.

Además, aseguró que gracias a su trabajo han llegado mayores inversiones y se han agilizado distintos permisos. “Hay un avance en el campo de hidrocarburos. Estamos avanzando con las energías renovables”, añadió el funcionario.

Por otro lado, comentó que desconoce los motivos políticos por los cuales la bancada de Fuerza Popular ha presentado la moción de censura en su contra.

“Ellos (Fuerza Popular) deben explicar por qué no me quieren. Yo me llevo bien con todos los congresistas y trato de atender a todos (exigencias al Minem)”, sentenció.