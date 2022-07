El ministro de Defensa, José Luis Gavidia, expresó su rechazo a que sea investigado y acusado de supuestamente haber cometido un delito por haber trasladado en un vuelo oficial a sus tres hijas para una actividad en Huánuco.

A pesar de este reclamo, en declaraciones a Exitosa aseguró que se pondrá a disposición de cualquier diligencia que establezca la Fiscalía de la Nación, tras la apertura de las primeras indagaciones en su contra por supuesto peculado.

“Estoy llano a todas las investigaciones fiscales, del Congreso, no tengo ningún temor. Mi conciencia está tranquila”, manifestó.

“ Si he cometido alguna falta o delito por haberme llevado a mis hijas y haber querido compartir unas horas entre el trabajo y la labor de papá, pues no hay problema. Lo voy a asumir con valentía e hidalguía con la que siempre he conducido mis acto s”, agregó.

José Gavidia aseguró que aceptará el resultado de las investigaciones fiscales. (Exitosa)

El ministro Gavidia dijo que deberá ser el Ministerio Público el que tipifique si es que cometió algún delito o no, pero reiteró que abordó los vuelos oficiales de ida y vuelta con sus tres hijas a pedido de ellas y para que puedan ver la actividad oficial en la que iba a participar.

“Me da mucha pena que esto sea fruto de mi vehemencia de servir. Me genera estos problemas el querer hacer dos o tres cosas a la vez. Dejo a las autoridades que tipifiquen si hubo algún delito o no. Yo lo he hecho con la mejor voluntad [...] Han querido mencionar que me he ido de paseo. Al reportero le solicito, imploro, que puede haber hecho un trabajo mejor”, mencionó el funcionario.

El titular del Ministerio de Defensa señaló que su estadía en el cargo depende del presidente Pedro Castillo. “Considero que no he hecho nada malo dentro del comportamiento normal de una persona. Sin embargo, voy a aceptar cualquier resultado sea falta o sea delito. Siempre estamos a disposición del presidente”, aseveró.

Viaje de José Luis Gavidia

El último domingo el programa Punto Final emitió un reportaje en el que mostró las listas de pasajeros de vuelos oficiales y, en la del ministro Gavidia, encontró los nombres de sus tres hijas para un viaje el lunes 14 de marzo del presente año a la región de Huánuco.

El titular del Ministerio de Defensa fue trasladado por un avión Fokker con placa AE-565 hasta la inauguración del año escolar en un colegio de Huánuco. Sin embargo, el dominical informó que la ceremonia solo duró 3 horas mientras que la estadía del titular del Mindef se prolongó por tres días y noches.

Al respecto, el ministro aseguró que el viaje de regreso agendado para el lunes 15 se postergó por mal clima, lo que obligó que el viaje de vuelta sea el martes 16 a primera hora.

“Por permitir a mis hijas que me acompañen unas horas, las tuve en la mañana. Las llevé un rato al colegio, quería que participen y vean la apertura de un colegió y de ahí las mandé a un avión sentadas desde las 11 a.m. hasta las 4 p.m. pensando que íbamos a salir. Si eso se llama viaje de placer, ok, yo no sé si eso es viaje de placer”, acotó.