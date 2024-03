El ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, informó que estará presente en el Parlamento cada vez que sea convocado. Como se sabe, el titular del Mininter enfrenta mociones de interpelación en el Congreso de la República del Perú. Algunas de las preguntas que se espera que responda se relacionan con el cese del comandante general de la PNP, Jorge Angulo, la delegación de facultades y el control fronterizo.

6:18. p.m.

Ministro Torres acudirá al Parlamento

“Toda persona tiene vergüenza (si no cumple con los objetivos), pero un trabajo en esa magnitud no se puede hacer en dos o tres meses. Tengo tres meses y medio en el cargo y no me aferro al puesto. Cuando la presidenta me diga ‘hasta acá nomás’ acataré con tranquilidad, mientras tanto me voy a entregar con fuerza por la PNP y por el Perú. No hay un tiempo preciso pero me esforzaré para realizar mi trabajo”.

Congreso de la República.

6:15 p.m.

Ministro del Interior descarta nuevo estado de emergencia en Lima

El ministro del Interior, Víctor Torres, descartó que se encuentre pensando en dictar un nuevo estado de emergencia en Lima Metropolitana.

“Debemos tener especial cuidado por cuanto hay actividades importantes de APEC. Por eso que debemos mantener cierta tranquilidad a nivel nacional, con la finalidad de no militarizar; porque nos están visitando economías (del Asía-Pacífico) y no es conveniente ahuyentarlas”, declaró para RPP.

(Foto: Ministerio del Interior)

6:10 p.m.

¿Por qué el Congreso presentó una moción de interpelación?

Al ministro Torres Falcón se le cuestiona por la gestión en como está asumiendo la inseguridad ciudadana y al presunto intento de injerencia en los ascensos policiales.

Víctor Torres Falcón descartó que vaya a renunciar como ministro. (Foto: Ministerio del Interior)

6:00 p.m.

Gustavo Adrianzén brinda apoyo a Víctor Falcón

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, también hizo una defensa al ministro Torres. Tras la sesión del Consejo de Ministros, señaló que “este gabinete está unido y los respalda”.

“El Gabinete tiene un compromiso de unidad y de cohesión, y así nos vamos a mantener, sin perjuicio a las prácticas parlamentarias a las que nos allanamos democráticamente (…) No estimamos necesario hacer ningún otro (cambio en la conformación del Gabinete)”, expresó Adrianzén.

El primer ministro, Gustavo Adrianzén, negó nuevos cambios en el Gabinete Ministerial. (Foto: PCM)

5:50 p.m.

Dina Boluarte respalda a ministro del Interior

La presidente Dina Boluarte respaldó al ministro del Interior, Víctor Torres, a pocas horas de que visite el Congreso para responder a los cuestionamientos sobre su gestión. Según indicó, el funcionario de Estado “no tiene un ‘pico de oro’, pero trabaja bien”.

“El ministro del Interior está haciendo todo su esfuerzo y quizá no sea un ‘pico de oro’, pero nosotros no necesitamos que hable bonito, sino que trabaje bien, y yo creo que lo está haciendo”, declaró.

Dina Boluarte sigue respaldando al ministro del Interior, Víctor Torres Falcón. (Foto: Mininter)