El ministro del Interior, Juan José Santivañez, habría solicitado una resolución de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) con la cual le abrieron una investigación a Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), así se reveló en un audio, presentado por el programa Punto Final.

Según el dominical, el audio es del pasado 25 de mayo del presente año, cuando Juan José Santivánez ya era ministro del Interior. El pedido lo habría hecho, por medio de WhatsApp, a Estefano Miranda, exabogado de Colchado.

“Hermano, disculpa la molestia, tú tendrás la resolución de apertura del proceso disciplinario que pasó Cuarto Poder. Lo que pasa es que un amigo que es periodista, que siempre me apoya, me está diciendo que Cuarto Poder lo tiene. A ver si me puedes apoyar”, se le escucha decir a quien sería el ministro del Interior.

De acuerdo con el dominical, este nuevo audio revelaría el interés del ministro del Interior para conocer la investigación que se le abrió al coronel PNP Harvey Colchado, por el uso del llamado “Torito” durante el allanamiento que se realizó en la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, por el caso Rolex.

Estefano Miranda confirmó veracidad del audio

Al respecto, Estefano Miranda confirmó la veracidad del audio con Juan José Santiváñez y señaló que el ministro del Interior le solicitó la información, pero se negó a dársela.

“Tenemos una relación amical, entonces él me lo pide, pero yo no le deseo compartir; porque si bien es cierto, podemos ser muy amigos, pero ambos somos abogados y nos manejamos bajo ese celo profesional”, afirmó.

¿Qué dijo el ministro Santiváñez sobre el audio?

El ministro respondió, a través del ministerio del Interior, a Punto Final: “que en lo que respecta a cualquier comunicación sostenida con el abogado Estefano Miranda pertenecen al ámbito privado ya que ambos tenemos una relación de compadrazgos resaltando que jamás nuestra conversaciones han contenido ilícito antijurídico. En cuanto al audio que me refiere no conozco la forma obtención si esta fue ilícita o lícita por lo que no puedo dar fe de su veracidad”.