El ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, señaló este jueves que el proyecto de ley de reforma de la Constitución no es prioridad del Ejecutivo en este momento porque se están enfocando en la iniciativa del adelanto de elecciones generales para este 2023.

“Ese proyecto de ley no ha sido presentado. Es un tema que no es materia del debate porque para nosotros, en realidad, la presidenta [Dina Boluarte] lo anunció, se ha visto, pero como una posibilidad porque no es un proyecto que se presentó al Congreso para que sea debatido”, indicó en diálogo para RPP.

Para el titular de Justicia la agenda del Gobierno se centra en las elecciones generales adelantadas. “El otro punto sobre la reforma Constitucional es un tema en realidad no debería entrar en agenda todavía porque hay que centrarnos en el adelanto de elecciones porque es sumamente importante”, remarcó.

Al ser consultado si la presidenta Dina Boluarte se adelantó al mencionar la propuesta de reforma de la Constitución, el funcionario respondió: “No es así, nosotros respaldamos a la presidenta. Es un tema que se ha tocado, pero por el momento, no se da porque nos estamos focalizando en el adelanto de elecciones”.

Tello dijo esperar que el proyecto de adelanto de comicios generales no se postergue y sea debatido por el Parlamento. “Este proyecto cierra todo el proceso electoral este año. Queremos cinco años de estabilidad. El proyecto plantea el término del mandato para el 28 julio del 2028 que es un periodo de cuatro años y medio. Lo que estamos viendo es que, las elecciones se realizarían el 8 de octubre de este año con una posibilidad de una segunda vuelta entre noviembre o diciembre de este año con lo cual el 1 de enero asumirían las nuevas autoridades”, dijo.

“El contenido de la propuesta que recién ha sido presentado tiene que ser evaluado por el Congreso de la República. Esperemos que el tema de adelanto de elecciones no se postergue sino, todo lo contrario, sea un tema de urgencia y se atienda por el Parlamento, pero siempre respetando la autonomía que ellos tienen para decidir sobre esta materia”, precisó.