El ministro de Educación, Óscar Becerra, se presenta hoy ante el Pleno del Congreso a fin de responder dos pliegos interpelatorios, de 40 preguntas, respecto a sus frases agraviantes contra las mujeres aimaras y sobre otros temas relacionados a su sector.

A su llegada al Parlamento, Becerra se mostró confiado en que esta interpelación no pasará a mayores y dijo que responderá todas las preguntas.

“Estoy cumpliendo con lo que dice la norma. Me imagino que hay expectativa y por eso estoy trayendo las respuestas. No creo que haya una censura”, señaló escuetamente.

En una entrevista con Canal N, el ministro criticó a las mujeres aimaras que llevaron a sus hijos a protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte.

“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. Lo vemos todos los días en estos canales de naturaleza donde una madre muere defendiendo a sus hijos para que no sean atacados. ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigo? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?”, indicó tras dejar entrever que estas mujeres habrían alquilado a menores de edad para llevarlos a las manifestaciones.

Tres días después de emitir estas declaraciones, Becerra se retractó y ofreció disculpas a las mujeres que se pudieron haber sentido ofendidas con sus expresiones.

“Lamento profundamente que unas desafortunadas expresiones mías hayan sido aprovechadas para ignorar los derechos de los niños, que son mi principal preocupación (...) la forma como me he expresado si definitivamente (ha sido desafortunado) y por eso he ofrecido disculpas”, dijo a su salida de un evento realizado en la Cancillería por el Día de la Mujer.

Pese a estas disculpas, la legisladora Ruth Luque presentó una denuncia penal en contra de Becerra por el presunto delito de discriminación.

