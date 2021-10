El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú), Segundo Vásquez, reveló que el nuevo ministro de Educación (Minedu), Carlos Gallardo, es parte del gremio que dirige.

“Eso no significa que lo hayamos propuesto (ante el presidente) como ministro”, indicó a Exitosa Radio.

“Claro que sí, no podemos negar esa situación. El señor Gallardo pertenece (a Fenate Perú), él es jubilado, pero como jubilado él ha estado desde el primer momento con nosotros”, aseguró Segundo Vásquez.

Asimismo, según detalló el dirigente de la Fenate, el actual ministro de Educación participó activamente en la huelga magisterial entre los meses de junio y septiembre de 2017, la misma que llevó a Pedro Castillo a la palestra pública.

“(Carlos Gallardo) ha sido uno de los participantes de la huelga del 2017, y no solo como participante, sino que estuvo en la preparación de esta huelga. Ahí ha estado el compañero Carlos Gallardo, pero eso no significa que nosotros lo hayamos propuesto (ante el presidente) como ministro (de Educación)”, expresó.

No obstante, Segundo Vásquez señaló que Carlos Gallardo fue parte del gremio Conare-Sutep, cuyos dirigentes tienen una vinculación con el Movadef, organización fachada del grupo terrorista Sendero Luminoso.

“¿Conare que ha sido? una alternativa de gremio, pero eso ya no existe. Que el señor Gallardo, como muchos compañeros que están con nosotros, haya pertenecido al Conare-Sutep, es cuestión de ellos”, manifestó Vásquez.

En julio pasado, con la llegada de Iber Maraví al ministerio de Trabajo, se aprobó la inscripción del sindicato de profesores fundado por el presidente de la República, Pedro Castillo. Un año atrás, la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos había rechazado la solicitud hecha por el ahora jefe de Estado, quien figuraba como el secretario general.

Carlos Gallardo juró como titular del Ministerio de Educación el miércoles 6 de octubre en reemplazo de Juan Cadillo, quien se enteró que fue despedido del Ejecutivo a través de un mensaje por WhatsApp. “Simplemente recibí un WhatsApp, donde me agradece por mi trabajo», mencionó Cadillo en diálogo con Punto Final.

-”Sendero Luminoso es una agrupación política’-

En otro momento, afirmó que la agrupación terrorista Sendero Luminoso (SL) es una organización política. Además dijo que no le corresponde aclarar si dentro del Comité Nacional de Reorientación y Reconstrucción del Sutep (Conare-SUTEP) hubo gente vinculada a SL.

“Yo no puedo negar [eso] porque las organizaciones políticas, como Sendero Luminoso, van a tratar de ingresar, hasta la Policía, a través del Servicio de Inteligencia, ingresa a los sindicatos. Nosotros no tenemos un sueldazo como para poder discernir quién es de tal organización”, declaró en nuestro medio.

Al pedirsele más precisión en sus afirmaciones, reiteró que la agrupación terrorista que lideró el fallecido Abimael Guzmán realizaba actividades de carácter político. Sin embargo, desde su punto de vista, detalló que su accionar no fue el más ‘acertado’.

“¿Esa institución es una organización? Es organización. Llámele grupo o lo que usted quiere, o sea, hasta la mafia es una organización. ¿Es una organización política? Sí, pero, ¿es una organización política acertada o correcta? Para mí no. Así como hay grupos paramilitares, que son organización también, ¿son correctos? Para mí, no”, subrayó.

“No le busque cosas de contenido a mis palabras. No llevemos la cosa por otro lado. ¿Nosotros estamos de acuerdo con lo que han hecho? No”, finalizó.