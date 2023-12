La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló que Patricia Benavides ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia, en virtud de un proceso que está señalado y tipificado en el reglamento, sino también en la Ley Orgánica de la Junta Nacional.

“Le han abierto un proceso disciplinario porque hay evidencia de una infracción disciplinaria (...) porque de lo que se ha revelado en los últimos días, en los chat de Jaime Villanueva u otros asesores, no trabajaban para sí mismos. Yo pregunto, ¿para qué lo hacían? El defensor es quien preside la comisión que elige de la JNJ y, además, se ha visto a todas luces que querían remover a la JNJ” dijo en RPP.

En su opinión Benavides Vargas se “hubiera evitado todo el problema” si dejaba el cargo luego de conocerse que su exasesor principal Jaime Villanueva sería el nexo con un grupo de congresistas para influir ilícitamente en la designación del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, la remoción de los miembros de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Ávalos.

“Quien se beneficiaba con esta remoción era Patricia Benavides que tenía por lo menos dos denuncias”, agregó.

“Hay chats muy reveladores, además, ya se sometió a colaborador eficaz Jaime Villanueva y ha declarado que hacía todo eso por orden de su jefa. Además, cuando tu eres inocente declaras, cuando vas al Congreso o a la JNJ, a todas luces no quiere contestar, porque ese tema de la notificación corre por cuerdas separadas, lo único que se pide es que se respete el derecho a defensa”, indicó.

En esa línea, dijo que lo que el argumento que dieron para no responder ante la JNJ no se justifica. “Ellos dicen que cómo es posible que se haya adelantado opinión, pero parece que no han leído el reglamento que establece que primero un miembro emite una opinión, que la elección es aleatoria; pero es un informe que es expuesto al Pleno para que este decida. Eso es lo que siempre se ha hecho, no es que sea la primera vez”.

En otro momento, consideró que, “según el artículo 100 de la Constitución, recuperaría todos mis derechos” de confirmarse el sentido de la sentencia que, al declarar fundada la excepción de improcedencia de acción que interpuso, determinó el archivamiento de su caso.

La exfiscal de la Nación indicó, además que con ella “se ha cometido una tremenda injusticia” al inhabilitarla en vez de suspenderla en sus funciones. Esa situación le ha hecho perder su seguro médico y el resguardo policial que velaba por su seguridad, menconó.

Reemplazo interino de Benavides

El fiscal supremo Pablo Sánchez, quien ocupó el cargo de forma interina entre marzo y junio del 2022, en reemplazo de Zoraida Ávalos, ahora asume interinamente, de acuerdo a ley, como titular del Ministerio Público en reemplazo de Patricia Benavides, suspendida provisionalmente.

Sánchez, por ser el fiscal supremo más antiguo, fue encargado temporalmente de la jefatura del Ministerio Público tras la suspensión de Patricia Benavides. No obstante, indicó que el lunes cederá el cargo al magistrado Juan Carlos Villena Campana.

Patricia Benavides

El miércoles por la noche, la Junta Nacional de Justicia suspendió anoche por seis meses a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación. La medida también alcanza al cargo que ocupa como presidenta de la Junta de Fiscales Supremos.

La JNJ señaló a través de un comunicado que la decisión la tomó por unanimidad “en el marco de sus funciones constitucionales”.

Agregó que la finalidad es “asegurar el normal desarrollo” e impedir la obstaculización del proceso disciplinario que se le sigue a Benavides. Lea más aquí