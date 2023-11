Este jueves el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, se presentó ante el Congreso de la República para informar sobre el proyecto de Ley del Presupuesto 2024 para su despacho, el cual contempla un presupuesto inicial de apertura de S/ 11,268.7 millones, incrementando al 1.5% (164.9 millones más) en comparación de este 2023.

Torres Falcón destacó que entre los principales ejes de esta inversión, está destinado a la seguridad ciudadana, con S/ 62.1 millones para el 2024. “Recursos serán usados en potenciar servicios de prevención del delito, crimen y violencia en 107 comisarias del proyecto Perú Seguro 2025″.

Además, sustentó que el pliego del Ministerio del Interior (Mininter) tiene un incremento presupuestal del 0.6% para implementar de unidades de flagrancia para la lucha contra la criminalidad organizada en el país, tales como minería ilegal, extorsiones, sicariato, tráfico de armas, tráfico de personas tráfico ilícito de las drogas, entre otros.

Recordemos que en el 2022, el Congreso aprobó como presupuesto para este 2023, S/ 3,914 millones orientados al fortalecimiento de programas que tuvieron como meta reducir los delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana a nivel nacional. En ese sentido, para el 2023, dijo que se espera disminuir la cifra de victimización de 22.7% a 19.3%.

¿Cómo invertir el presupuesto del Mininter?

Ante esto, Gestión conversó con exministro del Interior, Cluber Aliaga, quien manifestó que es importante saber destinar el dinero una vez que sea aprobado por el Parlamento. Señaló que existen tres pilares importantes para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP), sobre todo en estos tiempos en que los actos delictivos se incrementaron.

“Hay que ir al grano, son tres puntos necesarios en que se debe trabajar: Infraestructura, Equipamiento y especialización. La policía trabaja en pésimas condiciones, en casas que se han adaptado para ser comisarías, no hay un servicio de calidad porque no se cuenta con los recursos”, mencionó.

Además, sostuvo que en el tema de equipamiento, es necesario que existan los equipos tecnológicos para que la División de Criminalística (Dirincri) pueda operar de manera óptima, ya que en la actualidad no existen laboratorios y por eso los casos se extienden y no se logra determinar los hechos delictivos.

Sobre especialización, mencionó que los policías que salen de las escuelas no reciben capacitaciones constantes y que eso retrasa porque la PNP debe ir avanzando con la tecnología y con las nuevas vivencias. Destacó que ahora las bandas criminales son más avezadas, son más tácticas y realizan estrategias que hace muchos años no se veía.

“Tenemos que estar más adelante que los delincuentes. No hay táctica. No saben actuar ante un secuestro, ante robos millonarios, porque no están capacitados. En eso se debe utilizar el presupuesto que se le otorga al Ministerio del Interior”, explicó.

Por su parte, César Ortiz Anderson, analista de seguridad y presidente de Aprosec, mencionó que es necesario que el actual ministro se rodee de buenos asesores, de lo contrario el dinero no será bien distribuido y será “dinero al agua”.

“Siempre el presupuesto será poco. Hay que ser muy cautelosos y saber en qué se destinará ese dinero. Es necesario implementar nuevas y mejores herramientas de comunicación. La PNP no sabe comunicarse, no tienen patrulleros, no tiene infraestructura, las comisarias se caen a pedazos”, manifestó.

El especialista señaló que el ministro Torres Falcón tiene que actuar rápido, sobre todo porque en la época de diciembre la ola de asaltos, crímenes y secuestros aumentan.

“Realmente el ministro llegó en una etapa crítica y esperemos que pueda responder. La ciudadanía no está segura en ninguna parte del Perú. Se deben arreglar los patrulleros, las motos, que la población sienta que la policía está presente”, precisó.

