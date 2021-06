El excongresista Miguel Torres, vocero de Fuerza Popular, aseguró que acatarán la decisión del Poder Judicial que, al rechazar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori este lunes, determinó que la candidata presidencial no podrá ponerse en contacto con otros testigos del caso de lavado de activos que la implica, entre ellos Torres y Lourdes Flores Nano.

“Vamos a acatar (la decisión del Poder Judicial). Venimos diciendo y demostrando que puede ser que no estemos de acuerdo con resoluciones, decisiones que se toman pero eso a nosotros no nos invita a rebelarnos ni desobedecer”, aseguró en declaraciones a RPP.

“Desde ayer hemos cortado comunicación con Keiko Fujimori y, como no estamos de acuerdo, apelamos. Ese es el camino dentro del derecho que se debe seguir. Ni Lourdes ni yo nos comunicaremos con Keiko Fujimori hasta que se resuelva la apelación”, añadió.

Este lunes, el juez Víctor Zúñiga Urday desestimó el pedido del fiscal José Domingo Pérez para variar la comparecencia con restricciones dictada contra Keiko Fujimori por una prisión preventiva. Sin embargo, el magistrado la conminó a acatar las reglas de conducta, que incluyen no comunicarse con otros testigos del caso de presuntos aportes ilícitos de campaña.

Sobre la decisión del Poder Judicial, Torres evitó comentar si hay una “motivación política” de parte de Zúñiga para haber hecho este llamado de atención, y aseguró que la restricción de comunicación de Keiko Fujimori solo alcanza a personas que habrían hecho aportes de manera irregular en las campañas presidenciales de los años 2011 y 2016.

“No sé si el juez tiene motivación política. La verdad creo que lo que ha sucedido es que ha tomado una decisión sin tener en consideración que ya la sala en segunda instancia, que es superior, ha hecho una precisión y que, por lo tanto, su forma de resolver no es integral”, manifestó.

El exlegislador fujimorista aseguró que los presuntos aportes que lo implicarían en la campaña no fueron para Keiko Fujimori, sino donaciones para su propia campaña como postulante al Congreso.

“En mi caso, evidentemente, ese supuesto (de que yo hice aportes irregulares) no se presenta. A mí me invitaron como testigos para hablar de unos proyectos de ley que nunca presenté en el Congreso de la República y más aún en el caso de Lourdes Flores Nano que no ha hecho ningún aporte a Fuerza Popular”, recordó.