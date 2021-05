Miguel del Castillo, hijo del excongresista Jorge del Castillo que colaboró en la elaboración del denominado “Plan 200” para la candidatura presidencial de Pedro Castillo (Perú Libre), negó que vaya a presentar su renuncia como militante del Apra a pesar de que fue un pedido expreso de su padre.

“(Mi padre Jorge del Castillo) me ha pedido que renuncie formalmente al partido pero políticamente no voy a renunciar porque no creo que me corresponde”, dijo en una entrevista a RPP esta tarde.

Miguel del Castillo respondió así al excongresista que señaló horas antes que le había pedido que deje el Partido Aprista tras conocer que estaba apoyando al candidato presidencial del Perú Libre, algo que aseguró no es compatible con la posición del partido de la estrella.

“Le he dicho mis diferencias y le he dicho que, habiendo tomado esa decisión, debería renunciar al Apra porque no puede ser parte del Apra y votar por una opción antiaprista”, señaló Jorge del Castillo.

“Si un candidato a la segunda vuelta me pide una colaboración para que pueda articular un equipo y elevar una propuesta y el candidato participa de ello, por supuesto que hay que hacerlo. No creo que eso haya estado mal”, aseguró Miguel del Castillo.

Asimismo, aseguró que él mantuvo una relación a nivel técnico y no político con Perú Libre y que todas las coordinaciones que tuvo las hizo directamente con Pedro Castillo y no con algún dirigente del partido político fundado por Vladimir Cerrón.

“No tengo ninguna relación política con el partido Perú Libre. Ha sido (una relación) personal y técnica con el profesor Pedro Castillo [¿Estuvieron Roger Nájar o Vladimir Cerrón en las conversaciones?] No, ninguno ha estado presente”, precisó.

“No voy a renunciar a mi partido. Creo que soy coherente y soy defensor de las libertades, de la propiedad privada, del respeto a los contratos, a la libertad de expresión y yo de ninguna manera soy ni terrorista ni comunista ni esas cosas”, insistió al comentar los motivos por los cuales no planteará dejar el Partido Aprista.