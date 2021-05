El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, aseguró que tanto el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dieron “propuestas irrealizables” que evidencia que “desconocen lo que es la gestión pública” en el debate presidencial realizado en la provincia de Chota el último sábado 1 de mayo.

“Estamos en un tema electoral y las propuestas que dan los candidatos se dan dentro de ese marco, dentro de ese clima, incluso ambas propuestas que dieron los candidatos en Chota han sido llenos de puyas, llenos de propuestas irrealizables”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Por eso es que yo digo que lo hacen, seguramente, en el calor del fragor electoral porque desconocen lo que pasa dentro de lo que es la gestión pública, esto va para los dos candidatos”, señaló.

El también exlegislador consideró que “acá no hay lugar por el voto en blanco ni viciado” y aseguró que ya tiene definido su voto, pero no lo reveló para no vulnerar la neutralidad electoral.

“Acá no hay lugar por el voto en blanco ni viciado, yo ya he tomado una decisión para mi voto, pero no puedo darlo a conocer debido a la neutralidad electoral”, manifestó.

