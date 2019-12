Tras asegurar que su gobierno no tiene injerencia alguna en las Elecciones 2020, el presidente Martín Vizcarra pidió a la población revisar los antecedentes y la trayectoria de los candidatos al Congreso para finalmente “premiar con su voto” al que hizo “bien las cosas”.

Desde la región Lambayeque, donde entregó títulos de propiedad, el mandatario remarcó que para el 2020 su gestión insistirá en fortalecer las políticas pilares, como la lucha contra la corrupción, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y de las desigualdades.

"Antes de votar revisen a los candidatos, vean sus antecedentes, su trayectoria, qué han hecho por su pueblo, cuánto han trabajado y denle un premio al que ha hecho bien las cosas y el premio es su voto. Si no han trabajado bien, ignórenlo, ustedes son los que tienen que ver", expresó.

“Nosotros como gobierno nos mantenemos al margen de este proceso electoral. No tenemos partido político, nuestro apoyo no es un partido, es el pueblo. Con esa independencia que tiene el Gobierno para estas elecciones, yo no les digo: ‘voten por Juan, María o por Pedro’. No, digo: voten bien, ustedes saben, escojan bien y voten por candidatos que luego van a ser congresistas y trabajen para combatir la corrupción, que trabajen para eliminar la inmunidad parlamentaria, que trabajen para eliminar las desigualdades. Si les aseguran eso los candidatos voten por ellos y vamos a trabajar de la mano con ese Congreso para hacer los cambios que ustedes están pidiendo”, añadió.

Del mismo modo, Vizcarra aclaró que no es un "presidente de escritorio" y que para el 2020 no cejará en la lucha contra la corrupción, que según precisó, causa perjuicios económicos al Estado por aproximadamente S/ 10 mil millones, así como terminar la reforma política para que los partidos "no reciban dinero mal habido".

"Soy un presidente que recorre el país, no soy un presidente de escritorio, camina a todas las regiones, provincias y distritos. Hace dos días he estado en Piura, Sullana, Tambogrande. Hoy estoy aquí contento y feliz en Lambayeque", aseveró.

El Jefe de Estado también refirió que antes el concepto de "roba pero hace obras" respecto a las autoridades era tolerado por la población, pero esa figura ha cambiado en los últimos 20 meses de gestión, cuando asumió la presidencia.

“Ahora no hay justificación. Tiene que hacer obra el alcalde, pero trabajando honestamente y sí se puede. Ese concepto ahora lo compartimos todos, ya no solo un teórico o académico, ya la población y los jóvenes han cogido la bandera de la lucha contra la corrupción y es la principal garantía que no la vamos a dejar de lado”, sentenció Vizcarra.