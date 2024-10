El expresidente Martín Vizcarra solicitó la nulidad de la resolución que dispone el inicio de juicio oral en su contra por el caso Lomas de Ilo, previsto para el próximo 28 de octubre.

El exmandatario es acusado por el presunto delito de cohecho pasivo propio por supuestamente haber recibido pagos ilícitos, en forma de coimas, cuando era gobernador regional de Moquegua.

En su pedido, Vizcarra Cornejo asegura que hecho postulado como delito de colusión (pendiente de control de acusación), más allá de la redacción, es el mismo para el de cohecho pasivo propio (pendiente de juzgamiento).

Cuestiona que hasta el momento no se emita el auto de enjuiciamiento por el delito de colusión y que la resolución que fija fecha de juicio oral solo por cohecho pasivo propio vulnera el principio de non bis in ídem, informó El Comercio.

“De esta manera, queda claro que, en el mismo proceso penal, el mismo hecho respecto a un mismo sujeto no puede ser materia de enjuiciamiento y de control de acusación al mismo tiempo. Ello implicaría que, en su oportunidad, un ciudadano sea juzgado dos veces por un mismo hecho, lo que está expresamente proscrito en nuestro ordenamiento jurídico”, subrayó.

Por ello, la defensa de Martín Vizcarra pidió declarar la nulidad absoluta de la resolución que dispuso el inicio del juicio oral en su contra, debiendo programarse el mismo una vez finiquitado el control de acusación por el delito de colusión.

‘Club de la Construcción’

Según la tesis fiscal, el soborno para Vizcarra supuestamente habría sido entregado por empresas vinculadas al ‘Club de la Construcción’ para lograr licitaciones a su favor en el proyecto de Irrigación Lomas de Ilo durante su gestión.

El Ministerio Público pidió 15 años de prisión efectiva contra Martín Vizcarra acusado de recibir S/ 2.3 millones sobornos de empresas constructoras cuando era presidente regional de Moquegua (2011-2014).

Pese a que el único acusado es Vizcarra Cornejo, también están incluidas como terceros civiles responsables las empresas implicadas en el presunto pago de los sobornos (Incot, Astaldi, Obrainsa e ICCGSA).

Un total de 27 testigos serán citados para el juicio oral, 19 de la fiscalía y ocho de la defensa de Martín Vizcarra. Entre ellos destacan José Manuel Hernández, exministro y colaborador eficaz con sentencia por este caso; el exministro Edmer Trujillo, el empresario Elard Paul Tejeda, y Karem Roca, exsecretaria del acusado.