El abogado del presidente Martín Vizcarra, Roberto Pereira, afirmó que su intervención frente a la moción de vacancia en el Congreso no se centró solo en dar razones para no aprobar dicha medida, sino “apaciguar” para que el conflicto con el Ejecutivo se resuelva de la mejor manera.

En diálogo con RPP Noticias, indicó que buscó que su exposición en el hemiciclo no solo se basara en la defensa legal del presidente de la República, sino también que sea un aporte para el propio Parlamento Nacional para que tomara la mejor decisión respecto a la moción.

“Una consideración importante de mi intervención y recomendación profesional fue apaciguar, porque este tipo de conflictos no le hace bien a nadie, ni al país ni a la gente. Creo que desde una perspectiva profesional hay que aportar en esa línea, hay que aportar al país, expresar razones, criterios para que estos conflictos se resuelva de la mejor manera y que no permanezca en el tiempo porque eso desgasta a las instituciones y no le hace bien al país”, expresó.

“En esa línea intenté desarrollar la exposición y la defensa del presidente de la República, siendo un aporte para el propio Congreso. No tanto un enfrentamiento con el Congreso, una defensa que suponga un conflicto con el Congreso, sino también que el Congreso pudiese aprovechar ese ejercicio profesional y tener buenas razones para tomar la mejor decisión”, añadió.

En ese sentido, Pereira refirió que la idea también era advertir a los congresistas que de continuar con el proceso de vacancia o incluso defenestrar a Vizcarra, iba a generar un “problema constitucional muy serio” al país, pues podría haber escalado a un conflicto y llegar incluso a tribunales internacionales.

“Si uno lee la moción de orden del día allí están calificados esos hechos como delictivos. La pregunta es si a partir de unos hechos que son calificados por el propio Congreso como delictivos y que no están corroborados, que tienen un nivel de certeza bastante precario, embrionario, se puede decidir la vacancia del presidente de la República”, acotó.

En ese sentido, Pereira dijo esperar que el Tribunal Constitucional (TC) aclare los alcances de la causal de vacancia por incapacidad moral permanente porque si bien se incorporó a la Constitución en el siglo XIX, con el tiempo ha ido generando un “serio problema de interpretación”.

“La norma tiene un margen de ambigüedad bastante alto que genera problemas de interpretación de sus alcances porque el modelo peruano, el presidencialismo, es muy fuerte. Esta causal genera un problema de asistematicidad en relación con su vaguedad y con la aplicación que se pretende hacer”, sentenció.

Como se recuerda, por 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, el pleno del Congreso rechazó la moción de vacancia presentada por Unión por el Perú (UPP) para declarar la incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra, tras más de 12 horas de debate.