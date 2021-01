El expresidente Martín Vizcarra pidió al Ejecutivo y al Legislativo aplazar la realización de las Elecciones Generales programadas para el 11 de abril al mes de mayo para cuidar salud de personas ante segunda ola del coronavirus (COVID-19).

“Si en abril todavía vamos a tener un alto nivel de contagio en tendencia decreciente no podemos tener elecciones, somos claros, no pueden haber elecciones en abril. Ahora no se trata de postergar las elecciones tres meses, un año, de ninguna manera, así como sube rápido, va a bajar rápido”, sostuvo en un video difundido en sus redes sociales.

“En abril no pueden haber elecciones, pero no va a haber ningún problema en que las elecciones sean un mesecito después en mayo. Si en vez del 11 de abril corremos las elecciones de la primera vuelta para el 23 de mayo, vamos a estar en descenso”, señaló.

El también candidato al Congreso de Somos Perú indicó que si no se posterga el proceso electoral igual participará del mismo, pero consideró que “habrían grandes problemas” para su realización.

“Si no se hiciera [la postergación] estoy seguro que habrían grandes problemas para la elección. Igual participaríamos, no tenemos ningún problema. Lo único que nos llama a pedir una postergación es esta información [sobre la pandemia]. Nosotros seguimos en carrera”, manifestó.

En otro momento, Vizcarra cuestionó a la decisión de la Comisión Permanente que este viernes otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que elabore su informe final sobre una denuncia constitucional en su contra por no haber renunciado a sus acciones en la empresa CyM Vizcarra S.A.C cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

Lamentó, en ese sentido, que se busque “evitar que postule” con una eventual inhabilitación a ejercer cargos públicos en caso se apruebe iniciar un proceso de acusación constitucional.

“Hoy la Comisión Permanente del Congreso le ha pedido que en 15 días vea una acusación constitucional contra mi persona. O sea, el Congreso no solo está contento por haberme sacado de la Presidencia, ahora quiere evitar que postule, qué vergüenza, que ganen en los votos”, indicó.

“La Comisión Permanente del Congreso en vez de querer sacar a la competencia política que vea estos temas [del COVID-19], que son los que el país necesita”, remarcó.

Martín Vizcarra propone postergar elecciones por segunda ola de COVID-19