El escritor Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, dijo que el Perú tiene un potencial y una gran diversidad de riquezas, que va en contra de la propuesta planteada por Pedro Castillo, el candidato de Perú Libre.

“Lo que necesitas el Perú son capitales para poder explotar esas riquezas y sacarlas a la luz, crear muchos puestos de trabajo. Lo que necesitamos son capitales y esos capitales hay que atraerlos algo que el señor Cerrón y Castillo parecen ignorar profundamente”, mencionó.

En entrevista en Agenda Política de Canal N, mencionó que con las propuesta que lleva adelanta Perú Libre es condenar al Perú a la pobreza, a la miseria, al desempleo es verdaderamente aterrador escuchar al señor Cerrón y Castillo decir las barbaridades que dicen y que se deben a sobre todo a una incultura desde el punto de vista económico y del mundo de vista de la modernidad.

Consultado porque los voceros como Pedro Francke y Hernando Ceballos han indicado que no se darán esos escenarios y que no harán expropiaciones ni ninguna medida traumática, Vargas Llosa indicó que no les cree.

“Me recuerda mucho al comandante Chávez y lo qué hizo cuando tomó el poder, con el marxismo-leninismo tiene todas las fórmulas para engañar a una población a un electorado y en segundo lugar para justificar las violaciones, manipulaciones que cometen contra la legalidad”, expresó.

“No les creo absolutamente nada, se han declarado marxistas-leninistas y eso es declararse un mentiroso profesional”, remarcó.

Recordó que ni China ni Rusia, que iniciaron esta corriente se han mantenido y que han virado al capitalismo.

“Los empresarios están aterrorizados porque saben que se viene para ellos una persecución terrible que solamente va a empobrecer al Perú”, mencionó.

El escritor sostuvo que, los empresarios pueden trasladar sus capitales a otros países donde son muy bienvenidos.

“Esa es la razón por la que tantos peruano que éramos anti fujimoristas estamos apoyando a la señora Fujimori, porque no queremos que nuestro país se siga empobreciendo que nuestros empresarios sean expulsados del país, obligados a irse. Queremos que los capitales sigan viniendo, qué son indispensables para poder utilizar nuestras riquezas potenciales que son muy grandes”, remarcó.

Vargas Llosa mencionó que, desde luego la pandemia ha golpeado a los más pobres del Perú y esa es una situación trágica y eso nos debe animar acabar con la pobreza cuanto antes, pero la mejor manera de hacerlo no es la que propone Cerrón y Castillo.