El médico cirujano Mario Cabani se presentó por primera vez ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para brindar detalles sobre las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida la presidenta Dina Boluarte en junio y julio de 2023.

Entre las preguntas planteadas para Cabani estaban los detalles de la evaluación preoperatoria y postoperatoria, además que si para el procedimiento al que se sometió Boluarte era necesario emitir un descanso médico.Sin embargo, el médico aclaró que está imposibilitado de brindar declaraciones porque el Poder Judicial aún no autorizó el levantamiento del secreto profesional: “Estoy imposibilitado”.

“La fiscal de la Nación presentó requerimiento para levantar secreto médico ante la Corte Suprema, el 26 de marzo del 2025 en la investigación contra la paciente Dina Boluarte”, precisó y aclaró que está a la espera de la decisión del Poder Judicial.

“Así me lleven a la tumba yo no voy a declarar, salvo que un juez me obligue”, mencionó en la comisión.

“La Fiscalía ha abusado (...) Quieren que exponga detalles por el bien de la justicia, del pueblo. Tenemos un acto de juramento hipocrático que no debemos faltar. Así me lleven a la tumba yo no voy a declarar, salvo que un juez me lo obligue. La prensa ha abusado al tener libertad de decir todo lo que ha querido”, cuestionó Cabani.

No obstante, explicó que las cirugías plásticas con fines estéticos, como la que se realizó la presidenta Dina Boluarte, representan un riesgo significativamente menor frente a las intervenciones de emergencia.

Agregó que, incluso en procedimientos que podrían afectar funciones respiratorias, se aplican protocolos médicos estrictos para reducir al mínimo cualquier posibilidad de complicación.

Indicó que en este tipo de procedimientos participan médicos cirujanos plásticos, otorrinolaringólogos, anestesiólogos, un cardiólogo, enfermeras y personal auxiliar.

¿Era necesario el descanso médico para Dina Boluarte?

Sobre si se otorga descanso médico a quienes fueron sometidos a procedimientos estéticos, Cabani explicó que no es necesario, amenos, que sea una solicitud del paciente.

Asimismo, dijo que estas cirugías no les impiden hablar con normalidad.

Dicha comisión ya lo había convocado en dos ocasiones anteriores, pero el especialista no asistió a ninguna de ellas.