La virtual congresista por Podemos Perú, María Teresa Cabrera, es uno de los rostros nuevos que legislará durante el periodo complementario del Parlamento.

En conversación con Gestión, la abogada señaló que garantizará que se cumplan los mecanismos de control dentro de las instituciones públicas.

En ese sentido, detalló las iniciativas que propondrá la agrupación.

¿Qué reformas impulsarán como partido?

Tenemos varias banderas, pero la principal es la eliminación de la inmunidad parlamentaria y su regulación.

¿A qué se refiere?

Eliminarla apenas tengamos conocimiento de delitos comunes de antes o durante la función congresal.

¿Le levantarían la inmunidad a Daniel Urresti?

No vamos a blindar a nadie. Por el contrario, vamos a facilitar la investigación para que todos los parlamentarios sean tratados como cualquier ciudadano. Y, sobre todo, aquellos funcionarios que fueron protegidos por el Gobierno anterior.

¿Con qué partidos piensan hacer alianzas?

Con todos. Lo que nosotros queremos buscar es un consenso, porque lo que no queremos es perder el tiempo. El Congreso anterior no aprovechó la oportunidad. No honró el cargo que recibió del pueblo.

¿Cuál es la estrategia?

El diálogo razonable, a través de la cordura, así como de la tolerancia.

Como partido, ¿qué comisiones les gustaría presidir?

He trabajado en el Poder Judicial más de 25 años y conozco el sistema de justicia, y a mí, en lo particular, me gustaría presidir la Comisión de Justicia del Congreso.

Una de las propuestas del partido es reforzar la seguridad ciudadana. ¿Cómo lo harán?

Vamos a repotenciar a la PNP. Significa otorgarle un marco legal en lo que se refiere a la legítima defensa. Esto permitirá que el policía que vaya al auxilio ante un hecho delictuoso nunca más termine apresado.

¿Qué otras leyes quieren modificar?¿Cómo lo harán?

Trabajaremos en la inhabilitación permanente de los funcionarios públicos sentenciados por corrupción, para que ningún corrupto vuelva a aplicar a ningún cargo público.

¿Si el presidente Martín Vizcarra le propusiera ocupar un ministerio, aceptaría?

Dependiendo de la cartera. Si me propusieran el Ministerio de Justicia creo que sí, pero otra no aceptaría.

¿Cómo será la relación con el Ejecutivo?

Vamos a tener full diálogo, consensuado y razonable. La primera tarea es revisar los decretos de urgencia.

¿El partido le daría el voto de confianza a Vicente Zeballos?

Tendríamos que ver antes el sentido de la cuestión de confianza. Es prematuro adelantar una opinión, porque aún no se han verificado los decretos de urgencia. Sería irracional e ilógico adelantar opinión.

¿Qué reformas constitucionales va a realizar el partido? ¿Cómo?

Vamos a revisar el artículo 34 de la Constitución para que el Gobierno incluya a los sentenciados en primera instancia. Y, por tanto, no ocupen un cargo público por delito doloso o culposo. Cualquiera de los casos.

¿Ustedes se consideran de derecha, de izquierda o centro?

Somos de centro. Porque somos una fuerza democrática unificadora que se rige bajos los principios filosóficos andinos. No tenemos ningún inconveniente en conversar con los de derecha o de izquierda.

¿Usted cree que se debería reformular el capítulo económico en la Constitución?

Consideramos que el modelo económico que tenemos ha demostrado ser positivo para el país. De igual forma, yo creo que hay que analizarlos con economistas y un equipo multidisciplinario para llegar a una buena evaluación.

¿Cómo se financió la campaña de Podemos Perú?

Cada candidato ha financiado su campaña. Yo he pagado mi campaña con mis propios recursos y amistades que, por ejemplo, me han donado polos, almanaques, llaveros y otros artículos.

¿Qué amistades?

Personales.

¿Empresarios?

No, son amigos.

¿Usted ha puesto dinero para la campaña o el partido?

No.

¿No le preocupa saber cómo se financió la campaña?

Hay cuotas que pagan las personas, que no son de ahora sino desde hace mucho. Desde su creación.

¿Y quiénes son esas personas?

Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido. Es una cuota mínima. De S/ 100, creo.

¿No hay grandes empresarios dentro del financiamiento?

No, para nada. En mi caso, mi campaña ha sido bastante austera. Yo tengo mi trabajo y he puesto para mi campaña.