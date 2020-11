En medio de protestas en el Centro de Lima y diversos puntos del país, Manuel Merino juró ayer como presidente de la República hasta el 28 de julio del 2021. El legislador de Acción Popular reemplazará en el cargo a Martín Vizcarra, quien fue vacado el último lunes por el Pleno del Congreso.

Tras recibir la banda presidencial de manos de Luis Valdez, presidente encargado del Congreso, el acciopopulista ofreció su primer discurso a la nación, que fue breve y centrado en cinco ejes.

Merino no solo ratificó que la fecha de las elecciones generales (11 de abril del 2021) no se moverá, sino también anunció que formará un Gabinete Ministerial de consenso y de ancha base, con todas las tiendas políticas.

“La única forma de salir juntos de esta crisis política, moral, económica y sanitaria, es haciendo una amplia convocatoria, no sólo a las fuerzas políticas democráticas del país, sino también a las organizaciones representativas de la sociedad civil, para proponer un gabinete de consenso y de unidad nacional, que esté integrado por las personas más calificadas sin distinción de colores políticos”, indicó el presidente.

El acciopopulista dijo que su compromiso de su Gobierno es llevar adelante una transición democrática. “El diálogo democrático y la búsqueda de consensos es lo que ha caracterizado nuestro paso por la Presidencia del Congreso en los últimos meses, y dentro de esa voluntad, he tenido el apoyo de la Mesa Directiva a la que ahora también agradezco por su vocación democrática. Nosotros, hemos estado siempre dispuestos al diálogo democrático. Y ahora estamos dispuestos a ampliar ese diálogo”, apuntó.

Rechazan invitación

Hasta el momento, Gestión supo que cuatro partidos declinaron la invitación de Merino para formar parte del equipo ministerial. Estos son: APP, UPP, Frente Amplio y Partido Morado.

“Ningún militante ni dirigente del partido va a ser parte del gabinete, pero deseamos que sea el mejor equipo de Gobierno que necesita este país”, señaló Carmen Omonte a TV Perú, tras precisar que APP se está preparando para ser una buena opción el 2021.

En tanto, Luis Valdez, presidente encargado del Parlamento, dijo a la República.pe que “Seremos fieles fiscalizadores de la gestión de Manuel Merino y que no se le ha entregado un cheque en blanco”.

Minutos después, el legislador de APP agregó en RPP que “estamos para fiscalizarlo (a Manuel Merino), para controlarlo y, sobre todo, le vamos a exigir que esté a la altura de las circunstancias de lo que hoy los peruanos exigimos”

Por su parte, Omar Chehade también descartó cualquier posibilidad de asumir las riendas de algún ministerio. “No hemos conversado del Gabinete. No es la intención, haremos todo lo posible por apoyar al nuevo presidente Manuel Merino. Hay una muy buena relación con Manuel. Es un tipo decente y correcto. Vamos a pasar de una relación que el expresidente pechaba al Congreso, hablaba mal contra nosotros, obstaculizaba acciones del parlamento a una relación cordial y garantizar las elecciones libres e independientes y respetando el calendario electoral”, remarcó.

José Vega, vocero de UPP, rechazó que su agrupación sea parte del equipo ministerial de Merino. “UPP no participará, y ninguna fuerza política, en este nuevo gabinete. Es un compromiso de todas las fuerzas políticas del Congreso”, apuntó.

A través de un comunicado, el Frente Amplio, que apoyó la vacancia de Martín Vizcarra, adelantó que exigirá al gobierno de transición que escuche los justos reclamos de los trabajadores, micro empresarios, pequeños productores agrarios, que el presupuesto de la República priorice el derecho a la salud.

“La lucha del Frente Amplio contra las injusticias y la corrupción es principista, programática y de ninguna manera corresponde a la búsqueda de intereses subalternos. Por ello, no vamos a participar en ninguna nueva Mesa Directiva del Congreso ni ningún militante será parte de un próximo gabinete de amplia base”, se lee en dicha misiva.

Finalmente, la congresista Zenaida Solís, del Partido Morado, indicó a Gestión que su grupo tampoco formará parte del gabinete.

“No lo hemos conversado, pero aún si conversarlo sé que no lo haremos, porque hemos estado en contra de la vacancia. Nosotros seremos críticos a este gobierno”, dijo tras esperar que los nuevos ministros tengan experiencia.

El presidente encargado del Congreso, Luis Valdez, dijo que serán fiscalizadores de la gestión de Manuel Merino. (Foto: Congreso)

¿Y los otros partidos?

En Acción Popular hay posiciones encontradas. A través de un comunicado, Mesías Guevara se mostró en contra de que el partido forme parte del Gabinete Ministerial.

“Acción Popular, como partido, no debe participar en el gabinete que presidirá el presidente del Congreso de la República (…) invoco a la militancia y ciudadanos en general a mantener la paz social y vigilar que se respete el cronograma electoral”, indicó el presidente de AP.

En la misma línea, el precandidato y excongresista Yonhy Lescano dijo que sería una mala idea de que los actuales congresistas de su partido sean convocados al equipo ministerial.

“La vacancia se ha cocinado en el Congreso y seguramente ya se han ofrecido ministerios. Ha habido una repartija y lamentablemente aparecerán uno o dos congresistas que se prestarán a este gobierno ilegal”, señaló a Gestión.

Al ser consultado por la posibilidad de ocupar algún ministerio, el vocero acciopopulista Otto Guibovich lo descartó de plano.

En cambio, el exprimer ministro Raúl Diez Canseco no lo descartó. “Es un momento muy difícil para el país y la única forma de salir de este embrollo es trabajar todos juntos (…) Eso depende del presidente, pero no he venido por eso”, señaló al ser consultado por un periodista.

Desde Fuerza Popular señalaron que no lo han pensado y que solo se abocarán a los temas parlamentarios.

“Manuel Merino tendrá que evaluar a qué profesionales y peruanos va a convocar. Lo único que esperamos nosotros, desde Fuerza Popular, es que (los ministros) sea gente honesta y tenga conocimiento de la cosa pública”, indicó el vocero naranja Diethel Columbus.

Finalmente, Carlos Almerí, de Podemos Perú, consideró que Merino debe convocar a gente con experiencia y de varias tiendas políticas, y “no que vayan a aprender”.

“El tema de hacer un Gobierno de ancha base me retrotrae a la época del presidente (Fernando) Belaúnde, cuando decía que ‘este va a ser un Gobierno de ancha base’. Era convocar a diversos actores políticos, que puedan sumar en un Gobierno de turno y no tener que ser exactamente todos de Acción Popular”, dijo a RPP.