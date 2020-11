Tras las protestas ciudadanas que tuvo como resultado el deceso de dos jóvenes y ante el pedido del parlamento para que presente su renuncia inmediata, Manuel Merino se apartó de la Presidencia de la República.

“Mi compromiso es con el Perú. El país merece salir adelante”, aseguró en Mensaje a la Nación.

“Todo el Perú está de luto. Estos sucesos deben ser profundamente investigados. Yo como todos, quiero lo mejor para el país”, dijo respecto al deceso de los jóvenes en las protestas.

A reglón seguido, precisó que “ante la vacancia correspondía al presidente del Congreso asumir la presidencia del país, que lo hice con responsabilidad y honor”.

“Antes de que la vacancia hubo voces que decían que un grupo quería perpetuarse en el poder con mi participación. Soy demócrata ya que este fue un gobierno de transición. Nadie puede impedir que las elecciones sean el 11 de abril del 2021”, comentó.

Merino añadió que “el voto está garantizado”.

“Los corruptos no pueden representarnos. El poder es para servir a los demás y no para intereses subalternos. La protesta tiene también grupos interesados. No soy un político de casualidad, ya que he tenido la oportunidad tres veces en el Parlamento”, mencionó.

En ese sentido, dijo que pese a la renuncia de todos su ministros, continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre actual se “pueda resolver”.

“No habrá vacío de poder. Quiero hacer de conocimiento a todo el país que presentó mi renuncia al cargo de Presidencia de la Repúblico por lo que invocó a la paz, por lo que haré todos mis esfuerzos para la sucesión que corresponde ”, alegó.

Manuel Merino renuncia al cargo de presidente de la República tras caos y crisis en el Perú