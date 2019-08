Son tres los colaboradores que mencionan al ex alcalde de Lima, Luis Castañeda en la trama del caso OAS en nuestro país, detalla Cuarto Poder.

¿Pero cuánto dinero habría recibido Castañeda? Según el reportaje a la arcas del exburgomaestre habrían ingresado US$ 480 mil y no US $ 100 mil, según reveló uno de los colaboradores.

Leo Pinheiro, ex presidente de la constructora brasileña, aseguró haber entregado US$ 100 a Castañeda Lossio para la campaña municipal del 2014, que finalmente ganó, sin embargo dejó abierta la posibilidad de que pudo ser más.

Otro colaborador, con el N° 101 – 2019 señaló que este monto en realidad fue de US$ 220 mil. Mientras que un tercer colaborador, que lleva el número 155 – 2019, asegura que el monto final con el que OAS apoyó al exalcalde en esa campaña fue de US$ 480 mil dólares.

Este último colaborador sostiene que este pago estuvo vinculado también a utilizar el presupuesto destinado al proyecto Río Verde para construir el by pass de 28 julio. Este cambio de proyecto, en palabras de Pinheiro, le convenía a su empresa.

Este tercer colaborador, según Cuarto Poder, sería Martín Bustamante, ex dirigente de Solidaridad Nacional, quien hace uno días hizo público el papel que juega en el proceso.

En el reportaje se indica que Pinheiro fue interrogado respecto a las versiones de los otros colaboradores que señalan que los aportes a Castañeda fueron superiores a los US $ 100 mil y que tuvieron relación directa con la ejecución del bypass de 28 de julio. El ex ejecutivo de OAS dijo esto.

“Yo no tengo conocimiento de un monto mayor y posterior al que yo ofrecí a Luis Castañeda Lossio. Sin embargo, Leonardo Fracassi, en su calidad de director de país, tenía la autoridad suficiente para hacer entregas mayores como aportes de campaña o como algún otro pago ilícito relacionado a alguna obra”, fue la respuesta de Pinheiro.

Quería presos a Villarán y Castro

Pinheiro detalló que hubo una tercera reunión que se realizó el 30 de octubre de 2014, semanas después de la victoria electoral de Castañeda Lossio. Según detalla, Giselle Zegarra le pidió entonces al brasileño que OAS no firmara el contrato de inicio de obras de Río Verde, un proyecto impulsado por Villarán en el marco de la ejecución de Línea Amarilla, pero que no era del interés del electo Castañeda Lossio.

Pinheiro le contestó que ya se había firmado el trato directo y le solicitó una última reunión con Castañeda Lossio para explicarle este asunto, señala Cuarto Poder.

“El 30 de octubre de 2014 fue la tercera reunión en el local del partido donde le informe a Castañeda Lossio que ya se había firmado el trato directo y que las condiciones de pago serían a través de incrementos de peaje, siendo que no habría desembolso del municipio sino del aumento de peaje. Es en tal razón que Castañeda Lossio refirió que quería ver presa a Susana Villarán y a José Miguel Castro por no haber cumplido sus obligaciones contractuales”, recordó el ex presidente de la constructora brasileña.